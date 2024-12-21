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تنظيم سباق واستعراض السيارات الرياضية والدراجات النارية بناوان

بمشاركة الفرق التطوعية "ساعد والسلام والحزم" للبحث والإنقاذ

نظم سباق واستعراض السيارات الرياضية والدراجات النارية، بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بناوان، وفريق رايدرز الباحة.

جاء ذلك، بمشاركة الفرق التطوعية بناوان "ساعد والسلام والحزم"، للبحث والإنقاذ، والجهات الحكومية والمساندة، برعاية محافظ المخواة، نايف الهزاني، وحضور مشرف المهرجانات والاحتفالات والمنتزهات بإمارة منطقة الباحة، ماجد الغباشي، ورئيس مركز ناوان، علي عوض الشهري، ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بناوان، البروفيسور يحيى بن أحمد الزهراني.

وعبّر منسق فعالية الاستعراض والتحدي للسيارات الرياضية والدراجات النارية، عقيل راشد الزهراني، عن شكره وامتنانه، لأمير المنطقة، الأمير الدكتور حسام بن سعود آل سعود، على موافقته تنظيم هذا الحدث بالشراكة مع فريق رايدزر الباحة، ولمحافظ المخواة، على حضوره ورعايته للفعالية، ورئيس مركز ناوان، على متابعته واهتمامه.

وجرى في ختام الفعالية، تكريم الفرق التطوعية، والجهات الحكومية المشاركة والمساندة ووسائل الإعلام.

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تنظيم سباق واستعراض السيارات الرياضية والدراجات النارية بناوان
سبق

نظم سباق واستعراض السيارات الرياضية والدراجات النارية، بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بناوان، وفريق رايدرز الباحة.

جاء ذلك، بمشاركة الفرق التطوعية بناوان "ساعد والسلام والحزم"، للبحث والإنقاذ، والجهات الحكومية والمساندة، برعاية محافظ المخواة، نايف الهزاني، وحضور مشرف المهرجانات والاحتفالات والمنتزهات بإمارة منطقة الباحة، ماجد الغباشي، ورئيس مركز ناوان، علي عوض الشهري، ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بناوان، البروفيسور يحيى بن أحمد الزهراني.

وعبّر منسق فعالية الاستعراض والتحدي للسيارات الرياضية والدراجات النارية، عقيل راشد الزهراني، عن شكره وامتنانه، لأمير المنطقة، الأمير الدكتور حسام بن سعود آل سعود، على موافقته تنظيم هذا الحدث بالشراكة مع فريق رايدزر الباحة، ولمحافظ المخواة، على حضوره ورعايته للفعالية، ورئيس مركز ناوان، على متابعته واهتمامه.

وجرى في ختام الفعالية، تكريم الفرق التطوعية، والجهات الحكومية المشاركة والمساندة ووسائل الإعلام.

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441
05:10 PM

تنظيم سباق واستعراض السيارات الرياضية والدراجات النارية بناوان

بمشاركة الفرق التطوعية "ساعد والسلام والحزم" للبحث والإنقاذ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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نظم سباق واستعراض السيارات الرياضية والدراجات النارية، بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بناوان، وفريق رايدرز الباحة.

جاء ذلك، بمشاركة الفرق التطوعية بناوان "ساعد والسلام والحزم"، للبحث والإنقاذ، والجهات الحكومية والمساندة، برعاية محافظ المخواة، نايف الهزاني، وحضور مشرف المهرجانات والاحتفالات والمنتزهات بإمارة منطقة الباحة، ماجد الغباشي، ورئيس مركز ناوان، علي عوض الشهري، ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بناوان، البروفيسور يحيى بن أحمد الزهراني.

وعبّر منسق فعالية الاستعراض والتحدي للسيارات الرياضية والدراجات النارية، عقيل راشد الزهراني، عن شكره وامتنانه، لأمير المنطقة، الأمير الدكتور حسام بن سعود آل سعود، على موافقته تنظيم هذا الحدث بالشراكة مع فريق رايدزر الباحة، ولمحافظ المخواة، على حضوره ورعايته للفعالية، ورئيس مركز ناوان، على متابعته واهتمامه.

وجرى في ختام الفعالية، تكريم الفرق التطوعية، والجهات الحكومية المشاركة والمساندة ووسائل الإعلام.

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