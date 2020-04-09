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معاقبة وزيرة الاتصالات بجنوب أفريقيا بـ"إجازة خاصة" والخصم من راتبها

بعد ظهورها على وسائل التواصل وهي تتناول الغداء خارج منزلها

قرر رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، معاقبة وزيرة الاتصالات ستيلا ندبيني-أبراهامز؛ لمخالفتها إجراءات العزل العام المفروضة في البلاد لمواجهة فيروس كورونا.

وقرر الرئيس منح الوزيرة "إجازة خاصة" لمدة شهرين وخصم شهر من راتبها.

واتخذ رامافوزا هذا الإجراء، بعد ظهور صورة للوزيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تتناول الغداء خارج منزلها؛ مما أثار غضب المواطنين القابعين في منازلهم خلال فترة عزل عام لمدة 21 يومًا، بدأت في 27 مارس الماضي؛ بحيث لا يُسمح لهم بالخروج إلا لشراء الطعام أو الحصول على المساعدة الطبية.

وقالت المتحدثة باسم الرئيس رامافوزا، إنه "يؤمن بأن لا أحد فوق القانون، بما في ذلك الوزراء. ويقول إنه لا يجب أن يقوّض أحدنا الجهود الوطنية لإنقاذ الأرواح في هذا الوضع شديد الخطورة"، طبقًا لـ"RT".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

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معاقبة وزيرة الاتصالات بجنوب أفريقيا بـ"إجازة خاصة" والخصم من راتبها
سبق

قرر رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، معاقبة وزيرة الاتصالات ستيلا ندبيني-أبراهامز؛ لمخالفتها إجراءات العزل العام المفروضة في البلاد لمواجهة فيروس كورونا.

وقرر الرئيس منح الوزيرة "إجازة خاصة" لمدة شهرين وخصم شهر من راتبها.

واتخذ رامافوزا هذا الإجراء، بعد ظهور صورة للوزيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تتناول الغداء خارج منزلها؛ مما أثار غضب المواطنين القابعين في منازلهم خلال فترة عزل عام لمدة 21 يومًا، بدأت في 27 مارس الماضي؛ بحيث لا يُسمح لهم بالخروج إلا لشراء الطعام أو الحصول على المساعدة الطبية.

وقالت المتحدثة باسم الرئيس رامافوزا، إنه "يؤمن بأن لا أحد فوق القانون، بما في ذلك الوزراء. ويقول إنه لا يجب أن يقوّض أحدنا الجهود الوطنية لإنقاذ الأرواح في هذا الوضع شديد الخطورة"، طبقًا لـ"RT".

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
08:54 AM

معاقبة وزيرة الاتصالات بجنوب أفريقيا بـ"إجازة خاصة" والخصم من راتبها

بعد ظهورها على وسائل التواصل وهي تتناول الغداء خارج منزلها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرر رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، معاقبة وزيرة الاتصالات ستيلا ندبيني-أبراهامز؛ لمخالفتها إجراءات العزل العام المفروضة في البلاد لمواجهة فيروس كورونا.

وقرر الرئيس منح الوزيرة "إجازة خاصة" لمدة شهرين وخصم شهر من راتبها.

واتخذ رامافوزا هذا الإجراء، بعد ظهور صورة للوزيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تتناول الغداء خارج منزلها؛ مما أثار غضب المواطنين القابعين في منازلهم خلال فترة عزل عام لمدة 21 يومًا، بدأت في 27 مارس الماضي؛ بحيث لا يُسمح لهم بالخروج إلا لشراء الطعام أو الحصول على المساعدة الطبية.

وقالت المتحدثة باسم الرئيس رامافوزا، إنه "يؤمن بأن لا أحد فوق القانون، بما في ذلك الوزراء. ويقول إنه لا يجب أن يقوّض أحدنا الجهود الوطنية لإنقاذ الأرواح في هذا الوضع شديد الخطورة"، طبقًا لـ"RT".

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