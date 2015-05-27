جاء ذلك رداً على استفسار على مغردة سألت عن إمكانية اصطحاب طفلها إلى المسجد الحرام أثناء تأديتها العمرة؛ لتجيب وزارة الحج والعمرة ممثلةً في مركز التواصل وخدمات المستفيدين قائلةً:‏‎ العمرة تتطلب حجزاً وتصريحاً، ولا يُسْمح بدخول المسجد الحرام لمن أعمارهم أقل من 18 سنة.

جددت وزارة الحج والعمرة تأكيدها على منع دخول المسجد الحرام لمن أعمارهم أقل من 18 سنة.

وزارة الحج مجدداً: لا يُسْمح بدخول المسجد الحرام لمن أقل من 18 سنة عبدالرزاق البجالي سبق 2021-05-26 جددت وزارة الحج والعمرة تأكيدها على منع دخول المسجد الحرام لمن أعمارهم أقل من 18 سنة. جاء ذلك رداً على استفسار على مغردة سألت عن إمكانية اصطحاب طفلها إلى المسجد الحرام أثناء تأديتها العمرة؛ لتجيب وزارة الحج والعمرة ممثلةً في مركز التواصل وخدمات المستفيدين قائلةً:‏‎ العمرة تتطلب حجزاً وتصريحاً، ولا يُسْمح بدخول المسجد الحرام لمن أعمارهم أقل من 18 سنة.

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442 02:33 PM

وزارة الحج مجدداً: لا يُسْمح بدخول المسجد الحرام لمن أقل من 18 سنة رداً على استفسار من مغردة سألت عن إمكانية اصطحاب طفلها





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جددت وزارة الحج والعمرة تأكيدها على منع دخول المسجد الحرام لمن أعمارهم أقل من 18 سنة.

جاء ذلك رداً على استفسار على مغردة سألت عن إمكانية اصطحاب طفلها إلى المسجد الحرام أثناء تأديتها العمرة؛ لتجيب وزارة الحج والعمرة ممثلةً في مركز التواصل وخدمات المستفيدين قائلةً:‏‎ العمرة تتطلب حجزاً وتصريحاً، ولا يُسْمح بدخول المسجد الحرام لمن أعمارهم أقل من 18 سنة.