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شاهد.. جملة من التوجيهات في تفقد "آل الشيخ" لجوامع سكاكا واحتياجاتها

التقى منسوبي المساجد والمصلين وشكرهم على ملاحظاتهم واستفساراتهم

تفقد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عددًا من الجوامع والمساجد ومصلى العيد الكبير بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف، في إطار الجولة التفقدية التي يقوم بها للوقوف على المشاريع واحتياجات قطاعات الشؤون الإسلامية، وتدشين عدد من البرامج الدعوية بالمنطقة.

واستهل الوزير الجولة بالوقوف على جامع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- الذي يعد أبرز المعالم في مدينة سكاكا؛ حيث وجه بتزويد الجامع بقواطع زجاجية للمصلى الدائم للفروض للمحافظة على الجامع وتوفير الطاقة، إلى جانب معالجة وتنظيم مداخل الصلاة على الجنائز بالجامع.

إثر ذلك قام "آل الشيخ" بالوقوف على جامع الشيخ عبدالرحمن السلمان وأبنائه -رحمه الله- وتجول بمرافقه واستمع لشرح واف عن الجامع الذي يعد من الجوامع المتطورة بالمنطقة، وتم تصميمها بالطراز المعماري الحديث.

كما تفقد الوزير جامع الشيخ فيصل بن مبارك الذي يقع بالمنطقة المركزية القديمة بوسط مدينة سكاكا، ووجه بدراسة عاجلة لمشكلة ارتفاع منسوب مداخل الجامع وصيانة أجهزة التكييف بالجامع الذي يعد من أبرز الجوامع بمدينة سكاكا.

عقب ذلك وقف "آل الشيخ" على مصلى العيد الكبير بمدينة سكاكا، ووجه بدراسة تطويره والاستفادة من مرافقه.

يشار إلى أن وزير الشؤون الإسلامية خلال الجولة بالجوامع والمساجد التقى عددًا من المصلين واستمع لملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجه بالبدء فورًا بتنفيذ ما يمكن تنفيذه لتطوير مستوى الخدمة المقدمة لبيوت الله ودراسة بعض الطلبات، موجهة شكره وتقديره للمواطنين على إبداء الملاحظات وإعانة الوزارة على تنفيذ أعمالها وخدماتها بما يرتقي للمستوى المأمول وما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة.

من جانبهم شكر منسوبو المساجد والمواطنين بمدينة سكاكا وزير الشؤون الإسلامية على زيارته ووقوفه على المساجد ومرافقها للاطمئنان على الخدمات المقدمة لمرتاديها؛ كي يؤدوا عبادتهم بكل يسر وطمأنينة، سائلين الله العلي القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- على عنايتهم ورعايتهم لبيوت الله.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. جملة من التوجيهات في تفقد "آل الشيخ" لجوامع سكاكا واحتياجاتها
سبق

تفقد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عددًا من الجوامع والمساجد ومصلى العيد الكبير بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف، في إطار الجولة التفقدية التي يقوم بها للوقوف على المشاريع واحتياجات قطاعات الشؤون الإسلامية، وتدشين عدد من البرامج الدعوية بالمنطقة.

واستهل الوزير الجولة بالوقوف على جامع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- الذي يعد أبرز المعالم في مدينة سكاكا؛ حيث وجه بتزويد الجامع بقواطع زجاجية للمصلى الدائم للفروض للمحافظة على الجامع وتوفير الطاقة، إلى جانب معالجة وتنظيم مداخل الصلاة على الجنائز بالجامع.

إثر ذلك قام "آل الشيخ" بالوقوف على جامع الشيخ عبدالرحمن السلمان وأبنائه -رحمه الله- وتجول بمرافقه واستمع لشرح واف عن الجامع الذي يعد من الجوامع المتطورة بالمنطقة، وتم تصميمها بالطراز المعماري الحديث.

كما تفقد الوزير جامع الشيخ فيصل بن مبارك الذي يقع بالمنطقة المركزية القديمة بوسط مدينة سكاكا، ووجه بدراسة عاجلة لمشكلة ارتفاع منسوب مداخل الجامع وصيانة أجهزة التكييف بالجامع الذي يعد من أبرز الجوامع بمدينة سكاكا.

عقب ذلك وقف "آل الشيخ" على مصلى العيد الكبير بمدينة سكاكا، ووجه بدراسة تطويره والاستفادة من مرافقه.

يشار إلى أن وزير الشؤون الإسلامية خلال الجولة بالجوامع والمساجد التقى عددًا من المصلين واستمع لملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجه بالبدء فورًا بتنفيذ ما يمكن تنفيذه لتطوير مستوى الخدمة المقدمة لبيوت الله ودراسة بعض الطلبات، موجهة شكره وتقديره للمواطنين على إبداء الملاحظات وإعانة الوزارة على تنفيذ أعمالها وخدماتها بما يرتقي للمستوى المأمول وما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة.

من جانبهم شكر منسوبو المساجد والمواطنين بمدينة سكاكا وزير الشؤون الإسلامية على زيارته ووقوفه على المساجد ومرافقها للاطمئنان على الخدمات المقدمة لمرتاديها؛ كي يؤدوا عبادتهم بكل يسر وطمأنينة، سائلين الله العلي القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- على عنايتهم ورعايتهم لبيوت الله.

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
04:51 PM
اخر تعديل
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
01:26 AM

شاهد.. جملة من التوجيهات في تفقد "آل الشيخ" لجوامع سكاكا واحتياجاتها

التقى منسوبي المساجد والمصلين وشكرهم على ملاحظاتهم واستفساراتهم

A A A
عبدالله العنزي - الجوف
2
1,483

تفقد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عددًا من الجوامع والمساجد ومصلى العيد الكبير بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف، في إطار الجولة التفقدية التي يقوم بها للوقوف على المشاريع واحتياجات قطاعات الشؤون الإسلامية، وتدشين عدد من البرامج الدعوية بالمنطقة.

واستهل الوزير الجولة بالوقوف على جامع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- الذي يعد أبرز المعالم في مدينة سكاكا؛ حيث وجه بتزويد الجامع بقواطع زجاجية للمصلى الدائم للفروض للمحافظة على الجامع وتوفير الطاقة، إلى جانب معالجة وتنظيم مداخل الصلاة على الجنائز بالجامع.

إثر ذلك قام "آل الشيخ" بالوقوف على جامع الشيخ عبدالرحمن السلمان وأبنائه -رحمه الله- وتجول بمرافقه واستمع لشرح واف عن الجامع الذي يعد من الجوامع المتطورة بالمنطقة، وتم تصميمها بالطراز المعماري الحديث.

كما تفقد الوزير جامع الشيخ فيصل بن مبارك الذي يقع بالمنطقة المركزية القديمة بوسط مدينة سكاكا، ووجه بدراسة عاجلة لمشكلة ارتفاع منسوب مداخل الجامع وصيانة أجهزة التكييف بالجامع الذي يعد من أبرز الجوامع بمدينة سكاكا.

عقب ذلك وقف "آل الشيخ" على مصلى العيد الكبير بمدينة سكاكا، ووجه بدراسة تطويره والاستفادة من مرافقه.

يشار إلى أن وزير الشؤون الإسلامية خلال الجولة بالجوامع والمساجد التقى عددًا من المصلين واستمع لملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجه بالبدء فورًا بتنفيذ ما يمكن تنفيذه لتطوير مستوى الخدمة المقدمة لبيوت الله ودراسة بعض الطلبات، موجهة شكره وتقديره للمواطنين على إبداء الملاحظات وإعانة الوزارة على تنفيذ أعمالها وخدماتها بما يرتقي للمستوى المأمول وما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة.

من جانبهم شكر منسوبو المساجد والمواطنين بمدينة سكاكا وزير الشؤون الإسلامية على زيارته ووقوفه على المساجد ومرافقها للاطمئنان على الخدمات المقدمة لمرتاديها؛ كي يؤدوا عبادتهم بكل يسر وطمأنينة، سائلين الله العلي القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- على عنايتهم ورعايتهم لبيوت الله.

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