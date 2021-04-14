النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الثقافة يبحث سُبل تعزيز التبادل الثقافي مع السفير الصيني بالسعودية

اجتمع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، اليوم عبر الاتصال المرئي مع سفير جمهورية الصين لدى السعودية تشن ويقينغ.

وبحث الوزير مع السفير الصيني مجالات التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين، وسُبل تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التبادل الثقافي السعودي - الصيني، خاصة في المسارات والبرامج المعلنة مثل "جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية"، ومبادرة العام الثقافي السعودي - الصيني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الثقافة يبحث سُبل تعزيز التبادل الثقافي مع السفير الصيني بالسعودية
سبق

اجتمع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، اليوم عبر الاتصال المرئي مع سفير جمهورية الصين لدى السعودية تشن ويقينغ.

وبحث الوزير مع السفير الصيني مجالات التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين، وسُبل تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التبادل الثقافي السعودي - الصيني، خاصة في المسارات والبرامج المعلنة مثل "جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية"، ومبادرة العام الثقافي السعودي - الصيني.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
10:43 PM

وزير الثقافة يبحث سُبل تعزيز التبادل الثقافي مع السفير الصيني بالسعودية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
117

اجتمع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، اليوم عبر الاتصال المرئي مع سفير جمهورية الصين لدى السعودية تشن ويقينغ.

وبحث الوزير مع السفير الصيني مجالات التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين، وسُبل تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التبادل الثقافي السعودي - الصيني، خاصة في المسارات والبرامج المعلنة مثل "جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية"، ومبادرة العام الثقافي السعودي - الصيني.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,117
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,033
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,320
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,398

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة