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خالد بن الوليد: هدفنا بناء أكبر دوري لكرة القدم في السعودية

بالتعاون مع رابطة الأحياء وضمن برنامج "جودة الحياة"

وصف الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع؛ إطلاق اتحاد الرياضة للجميع بالتعاون مع رابطة دوري الأحياء لموسم 2019/ 2020 بالإنجاز الذي يضاف إلى مجال الرياضة، وقال: "لاحظنا عن كثب الإنجازات التي تحققت خلال الموسم الماضي لقد عملنا سابقًا على تحسينات مهمة أضافت المزيد من المزايا إلى نسخة الدوري الحالي، ونهدف أيضًا إلى توسيع وتطوير كرة القدم في المزيد من الأحياء بما يتماشى مع أهداف اتحاد الرياضة للجميع في زيادة ممارسي الرياضة والنشاط البدني في المملكة، والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا مع برنامج جودة الحياة، وذلك ضمن برامج رؤية المملكة لعام 2030".


وكان الأمير خالد بن الوليد قد دشَّن مؤخرًا الهويةَ الجديدة لرابطة دوري فرق الأحياء لكرة القدم بالمملكة ومنافسات الموسم الرياضي 2019/ 2020؛ وذلك خلال حفل أقيم في مدينة الرياض، في حضور رئيس رابطة فرق الأحياء لكرة القدم عادل الفقي، وعدد من نجوم كرة القدم السعودية والمدربين الوطنيين والإعلاميين والمهتمين برياضة كرة القدم.

كرة القدم رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع رابطة دوري الأحياء

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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خالد بن الوليد: هدفنا بناء أكبر دوري لكرة القدم في السعودية
سبق

وصف الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع؛ إطلاق اتحاد الرياضة للجميع بالتعاون مع رابطة دوري الأحياء لموسم 2019/ 2020 بالإنجاز الذي يضاف إلى مجال الرياضة، وقال: "لاحظنا عن كثب الإنجازات التي تحققت خلال الموسم الماضي لقد عملنا سابقًا على تحسينات مهمة أضافت المزيد من المزايا إلى نسخة الدوري الحالي، ونهدف أيضًا إلى توسيع وتطوير كرة القدم في المزيد من الأحياء بما يتماشى مع أهداف اتحاد الرياضة للجميع في زيادة ممارسي الرياضة والنشاط البدني في المملكة، والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا مع برنامج جودة الحياة، وذلك ضمن برامج رؤية المملكة لعام 2030".


وكان الأمير خالد بن الوليد قد دشَّن مؤخرًا الهويةَ الجديدة لرابطة دوري فرق الأحياء لكرة القدم بالمملكة ومنافسات الموسم الرياضي 2019/ 2020؛ وذلك خلال حفل أقيم في مدينة الرياض، في حضور رئيس رابطة فرق الأحياء لكرة القدم عادل الفقي، وعدد من نجوم كرة القدم السعودية والمدربين الوطنيين والإعلاميين والمهتمين برياضة كرة القدم.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
05:27 PM

خالد بن الوليد: هدفنا بناء أكبر دوري لكرة القدم في السعودية

بالتعاون مع رابطة الأحياء وضمن برنامج "جودة الحياة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصف الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع؛ إطلاق اتحاد الرياضة للجميع بالتعاون مع رابطة دوري الأحياء لموسم 2019/ 2020 بالإنجاز الذي يضاف إلى مجال الرياضة، وقال: "لاحظنا عن كثب الإنجازات التي تحققت خلال الموسم الماضي لقد عملنا سابقًا على تحسينات مهمة أضافت المزيد من المزايا إلى نسخة الدوري الحالي، ونهدف أيضًا إلى توسيع وتطوير كرة القدم في المزيد من الأحياء بما يتماشى مع أهداف اتحاد الرياضة للجميع في زيادة ممارسي الرياضة والنشاط البدني في المملكة، والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا مع برنامج جودة الحياة، وذلك ضمن برامج رؤية المملكة لعام 2030".


وكان الأمير خالد بن الوليد قد دشَّن مؤخرًا الهويةَ الجديدة لرابطة دوري فرق الأحياء لكرة القدم بالمملكة ومنافسات الموسم الرياضي 2019/ 2020؛ وذلك خلال حفل أقيم في مدينة الرياض، في حضور رئيس رابطة فرق الأحياء لكرة القدم عادل الفقي، وعدد من نجوم كرة القدم السعودية والمدربين الوطنيين والإعلاميين والمهتمين برياضة كرة القدم.

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