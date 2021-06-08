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أمريكا تتعهد بإبقاء مئات العقوبات على إيران حتى إذا التزمت بالاتفاق النووي

"بلينكن" برر استمرارها بالتصدي لأنشطة طهران الخبيثة

تعهد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الثلاثاء)، بإبقاء سريان مئات العقوبات على إيران؛ للتصدي لأنشطتها الخبيثة، حتى في حال التوصل إلى اتفاق حول التزامها بالاتفاق النووي.

وقال "بلينكن" أمام لجنة الاستماع في مجلس الشيوخ الأميركي: "نحن منخرطون بشكل غير مباشر في المحادثات مع إيران، ولا نعرف حتى الآن إذا كانت تريد العودة للاتفاق النووي أم لا، وإذا حدث فإننا ملتزمون برفع العقوبات التي لا تتماشى مع الاتفاق".

وأضاف: "هناك مئات العقوبات بما فيها تلك التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، ستبقى ما لم تغير إيران سلوكها"، وفقاً لـ"رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا تتعهد بإبقاء مئات العقوبات على إيران حتى إذا التزمت بالاتفاق النووي
سبق

تعهد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الثلاثاء)، بإبقاء سريان مئات العقوبات على إيران؛ للتصدي لأنشطتها الخبيثة، حتى في حال التوصل إلى اتفاق حول التزامها بالاتفاق النووي.

وقال "بلينكن" أمام لجنة الاستماع في مجلس الشيوخ الأميركي: "نحن منخرطون بشكل غير مباشر في المحادثات مع إيران، ولا نعرف حتى الآن إذا كانت تريد العودة للاتفاق النووي أم لا، وإذا حدث فإننا ملتزمون برفع العقوبات التي لا تتماشى مع الاتفاق".

وأضاف: "هناك مئات العقوبات بما فيها تلك التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، ستبقى ما لم تغير إيران سلوكها"، وفقاً لـ"رويترز".

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
07:24 PM

أمريكا تتعهد بإبقاء مئات العقوبات على إيران حتى إذا التزمت بالاتفاق النووي

"بلينكن" برر استمرارها بالتصدي لأنشطة طهران الخبيثة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعهد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الثلاثاء)، بإبقاء سريان مئات العقوبات على إيران؛ للتصدي لأنشطتها الخبيثة، حتى في حال التوصل إلى اتفاق حول التزامها بالاتفاق النووي.

وقال "بلينكن" أمام لجنة الاستماع في مجلس الشيوخ الأميركي: "نحن منخرطون بشكل غير مباشر في المحادثات مع إيران، ولا نعرف حتى الآن إذا كانت تريد العودة للاتفاق النووي أم لا، وإذا حدث فإننا ملتزمون برفع العقوبات التي لا تتماشى مع الاتفاق".

وأضاف: "هناك مئات العقوبات بما فيها تلك التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، ستبقى ما لم تغير إيران سلوكها"، وفقاً لـ"رويترز".

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