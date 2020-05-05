النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

الداخلية تعلن الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة كورونا

ليبيا.. ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى 24 شخصاً

بلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد 63 حالة

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم عن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس "كورونا" وسلبية جميع العينات التي تم فحصها.
وقال المركز في بيان له: إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض تسلّم 168 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.
وأوضح أنه عقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة، وخلو جميع المفحوصين من فيروس كورونا المستجد.
وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن من بين العينات السالبة حالة تماثلت للشفاء، ليصبح العدد الكلي للمتعافين 24 حالة.
مما يذكر أن حالات الإصابة "بكورونا" في ليبيا 63 حالة، وتخضع حالياً 37 حالة منها للرعاية الطبية في مراكز العزل الصحي، فيما تماثل 24 مصاباً للشفاء، وتوفي 3 أشخاص نتيجة المرض.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ليبيا.. ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى 24 شخصاً
سبق

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم عن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس "كورونا" وسلبية جميع العينات التي تم فحصها.
وقال المركز في بيان له: إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض تسلّم 168 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.
وأوضح أنه عقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة، وخلو جميع المفحوصين من فيروس كورونا المستجد.
وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن من بين العينات السالبة حالة تماثلت للشفاء، ليصبح العدد الكلي للمتعافين 24 حالة.
مما يذكر أن حالات الإصابة "بكورونا" في ليبيا 63 حالة، وتخضع حالياً 37 حالة منها للرعاية الطبية في مراكز العزل الصحي، فيما تماثل 24 مصاباً للشفاء، وتوفي 3 أشخاص نتيجة المرض.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
08:30 PM

ليبيا.. ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى 24 شخصاً

بلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد 63 حالة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
309

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم عن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس "كورونا" وسلبية جميع العينات التي تم فحصها.
وقال المركز في بيان له: إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض تسلّم 168 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.
وأوضح أنه عقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة، وخلو جميع المفحوصين من فيروس كورونا المستجد.
وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن من بين العينات السالبة حالة تماثلت للشفاء، ليصبح العدد الكلي للمتعافين 24 حالة.
مما يذكر أن حالات الإصابة "بكورونا" في ليبيا 63 حالة، وتخضع حالياً 37 حالة منها للرعاية الطبية في مراكز العزل الصحي، فيما تماثل 24 مصاباً للشفاء، وتوفي 3 أشخاص نتيجة المرض.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,916
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,733
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,063
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,000

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة