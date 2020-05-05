أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم عن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس "كورونا" وسلبية جميع العينات التي تم فحصها. وقال المركز في بيان له: إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض تسلّم 168 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد. وأوضح أنه عقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة، وخلو جميع المفحوصين من فيروس كورونا المستجد. وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن من بين العينات السالبة حالة تماثلت للشفاء، ليصبح العدد الكلي للمتعافين 24 حالة. مما يذكر أن حالات الإصابة "بكورونا" في ليبيا 63 حالة، وتخضع حالياً 37 حالة منها للرعاية الطبية في مراكز العزل الصحي، فيما تماثل 24 مصاباً للشفاء، وتوفي 3 أشخاص نتيجة المرض.

ليبيا.. ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى 24 شخصاً وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-05 أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم عن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس "كورونا" وسلبية جميع العينات التي تم فحصها.

وقال المركز في بيان له: إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض تسلّم 168 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أنه عقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة، وخلو جميع المفحوصين من فيروس كورونا المستجد.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن من بين العينات السالبة حالة تماثلت للشفاء، ليصبح العدد الكلي للمتعافين 24 حالة.

مما يذكر أن حالات الإصابة "بكورونا" في ليبيا 63 حالة، وتخضع حالياً 37 حالة منها للرعاية الطبية في مراكز العزل الصحي، فيما تماثل 24 مصاباً للشفاء، وتوفي 3 أشخاص نتيجة المرض.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441 08:30 PM

ليبيا.. ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى 24 شخصاً بلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد 63 حالة





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أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم عن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس "كورونا" وسلبية جميع العينات التي تم فحصها.

وقال المركز في بيان له: إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض تسلّم 168 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أنه عقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة، وخلو جميع المفحوصين من فيروس كورونا المستجد.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن من بين العينات السالبة حالة تماثلت للشفاء، ليصبح العدد الكلي للمتعافين 24 حالة.

مما يذكر أن حالات الإصابة "بكورونا" في ليبيا 63 حالة، وتخضع حالياً 37 حالة منها للرعاية الطبية في مراكز العزل الصحي، فيما تماثل 24 مصاباً للشفاء، وتوفي 3 أشخاص نتيجة المرض.