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شرطة مكة حول واقعة مقتل مفقود الحوية: المتهم أقرَ بقتله لخلافات بينهما

تصديقًا لما نشرته "سبق" في متابعاتها للقضية.. وفي بيانٍ توضيحي

صادقت شرطة منطقة مكة المكرمة على ما نشرته "سبق" في واقعة مقتل مفقود الحوية "توفيق بن سلمان سفر العالي العتيبي" وضبط الجاني في وقتٍ قياسي وإدلاله على مكان جثته والتي أخفاها في منطقة صحراوية بمحافظة مهد الذهب.

وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد، محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنه وبالإشارة لما تم تداوله عن تغيب مواطن في العقد الثاني من العمر منذ يوم الخميس الموافق١٤٤٠/١٠/١٧هـ بمحافظة الطائف، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن العثور على مركبته وبجوارها آثار اشتباك ودماء، والقبض على مواطن بالعقد الثاني من العمر بعد توفر الأدلة على علاقته بتغيب المواطن المفقود، حيث أقر بقتله خنقاً لخلافات شخصية بينهما، وإلقاء جثته في منطقة صحراوية بالقرب من محافظة مهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة.

وأضاف الرائد الغامدي أنه وبالانتقال للموقع وتمشيطه تم العثور على جثة المجني عليه، وإيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تُعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة مكة حول واقعة مقتل مفقود الحوية: المتهم أقرَ بقتله لخلافات بينهما
سبق

صادقت شرطة منطقة مكة المكرمة على ما نشرته "سبق" في واقعة مقتل مفقود الحوية "توفيق بن سلمان سفر العالي العتيبي" وضبط الجاني في وقتٍ قياسي وإدلاله على مكان جثته والتي أخفاها في منطقة صحراوية بمحافظة مهد الذهب.

وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد، محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنه وبالإشارة لما تم تداوله عن تغيب مواطن في العقد الثاني من العمر منذ يوم الخميس الموافق١٤٤٠/١٠/١٧هـ بمحافظة الطائف، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن العثور على مركبته وبجوارها آثار اشتباك ودماء، والقبض على مواطن بالعقد الثاني من العمر بعد توفر الأدلة على علاقته بتغيب المواطن المفقود، حيث أقر بقتله خنقاً لخلافات شخصية بينهما، وإلقاء جثته في منطقة صحراوية بالقرب من محافظة مهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة.

وأضاف الرائد الغامدي أنه وبالانتقال للموقع وتمشيطه تم العثور على جثة المجني عليه، وإيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تُعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
04:52 PM

شرطة مكة حول واقعة مقتل مفقود الحوية: المتهم أقرَ بقتله لخلافات بينهما

تصديقًا لما نشرته "سبق" في متابعاتها للقضية.. وفي بيانٍ توضيحي

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فهد العتيبي - الطائف
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صادقت شرطة منطقة مكة المكرمة على ما نشرته "سبق" في واقعة مقتل مفقود الحوية "توفيق بن سلمان سفر العالي العتيبي" وضبط الجاني في وقتٍ قياسي وإدلاله على مكان جثته والتي أخفاها في منطقة صحراوية بمحافظة مهد الذهب.

وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد، محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنه وبالإشارة لما تم تداوله عن تغيب مواطن في العقد الثاني من العمر منذ يوم الخميس الموافق١٤٤٠/١٠/١٧هـ بمحافظة الطائف، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن العثور على مركبته وبجوارها آثار اشتباك ودماء، والقبض على مواطن بالعقد الثاني من العمر بعد توفر الأدلة على علاقته بتغيب المواطن المفقود، حيث أقر بقتله خنقاً لخلافات شخصية بينهما، وإلقاء جثته في منطقة صحراوية بالقرب من محافظة مهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة.

وأضاف الرائد الغامدي أنه وبالانتقال للموقع وتمشيطه تم العثور على جثة المجني عليه، وإيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تُعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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