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مقاتلات بريطانية طاردت 4 قاذفات استراتيجية روسية اقتربت من منطقة خاصة

منعتها من انتهاك الأجواء

أعلن سلاح الجو البريطاني، اليوم (الأربعاء) أنه طارد 4 قاذفات استراتيجية روسية من طراز "تو-95" اقتربت من منطقة بريطانية تحظى باهتمام خاص.

وأفادت الخدمة الصحفية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، بأن القوات الجوية أرسلت طائرات "تايفون" مدعومة بطائرات التزود بالوقود جوًاً، مع اقتراب طائرة مجهولة من منطقة بريطانية تحظى باهتمام خاص، وفقًاً لـ"روسيا اليوم".

وأضافت أن القاذفات الروسية لم تنتهك الأجواء البريطانية.

من جانب آخر، بيّن المتحدث باسم القوات الجوية البريطانية، أن القوات الجوية رصدت أربع طائرات قاذفات استراتيجية روسية "تو-95" الملقبة بـ"الدب".

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقاتلات بريطانية طاردت 4 قاذفات استراتيجية روسية اقتربت من منطقة خاصة
سبق

أعلن سلاح الجو البريطاني، اليوم (الأربعاء) أنه طارد 4 قاذفات استراتيجية روسية من طراز "تو-95" اقتربت من منطقة بريطانية تحظى باهتمام خاص.

وأفادت الخدمة الصحفية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، بأن القوات الجوية أرسلت طائرات "تايفون" مدعومة بطائرات التزود بالوقود جوًاً، مع اقتراب طائرة مجهولة من منطقة بريطانية تحظى باهتمام خاص، وفقًاً لـ"روسيا اليوم".

وأضافت أن القاذفات الروسية لم تنتهك الأجواء البريطانية.

من جانب آخر، بيّن المتحدث باسم القوات الجوية البريطانية، أن القوات الجوية رصدت أربع طائرات قاذفات استراتيجية روسية "تو-95" الملقبة بـ"الدب".

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
09:37 PM

مقاتلات بريطانية طاردت 4 قاذفات استراتيجية روسية اقتربت من منطقة خاصة

منعتها من انتهاك الأجواء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن سلاح الجو البريطاني، اليوم (الأربعاء) أنه طارد 4 قاذفات استراتيجية روسية من طراز "تو-95" اقتربت من منطقة بريطانية تحظى باهتمام خاص.

وأفادت الخدمة الصحفية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، بأن القوات الجوية أرسلت طائرات "تايفون" مدعومة بطائرات التزود بالوقود جوًاً، مع اقتراب طائرة مجهولة من منطقة بريطانية تحظى باهتمام خاص، وفقًاً لـ"روسيا اليوم".

وأضافت أن القاذفات الروسية لم تنتهك الأجواء البريطانية.

من جانب آخر، بيّن المتحدث باسم القوات الجوية البريطانية، أن القوات الجوية رصدت أربع طائرات قاذفات استراتيجية روسية "تو-95" الملقبة بـ"الدب".

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