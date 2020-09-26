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الهجوم الثاني خلال شهر.. مقتل 15 مدنياً إثيوبياً بنيران مسلحين غرب البلاد

لجنة حقوق الإنسان تطالب الحكومة بمحاسبة الجناة

قُتل 15 شخصاً على الأقل في هجوم بغرب إثيوبيا، في أحدث تحدٍ أمني يواجه حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد، بحسب ما نقلت "رويترز" عن بيان للجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، اليوم (السبت).

وبيّن رئيس لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية دانييل بيكيلي، أن المدنيين يتعرضون لهجمات متكررة بقسوة تامة في منطقة بني شنقول قماز وعلى السلطات الاتحادية والمحلية اتخاذ الخطوات اللازمة لفرض حكم القانون ومحاسبة الجناة.

ولم يذكر رئيس اللجنة سبب الهجمات، لكنه أشار إلى أن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية تبادلت إطلاق النار مع المسلحين في المنطقة، وتمكنت من إعادة الهدوء أمس.

ويأتي الهجوم في أعقاب واقعة مماثلة هذا الشهر في المنطقة ذاتها، عندما قُتل 30 شخصاً في ميتاكال بمنطقة بني شنقول قماز، التي تقع على الحدود مع السودان.

إثيوبيا

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الهجوم الثاني خلال شهر.. مقتل 15 مدنياً إثيوبياً بنيران مسلحين غرب البلاد
سبق

قُتل 15 شخصاً على الأقل في هجوم بغرب إثيوبيا، في أحدث تحدٍ أمني يواجه حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد، بحسب ما نقلت "رويترز" عن بيان للجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، اليوم (السبت).

وبيّن رئيس لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية دانييل بيكيلي، أن المدنيين يتعرضون لهجمات متكررة بقسوة تامة في منطقة بني شنقول قماز وعلى السلطات الاتحادية والمحلية اتخاذ الخطوات اللازمة لفرض حكم القانون ومحاسبة الجناة.

ولم يذكر رئيس اللجنة سبب الهجمات، لكنه أشار إلى أن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية تبادلت إطلاق النار مع المسلحين في المنطقة، وتمكنت من إعادة الهدوء أمس.

ويأتي الهجوم في أعقاب واقعة مماثلة هذا الشهر في المنطقة ذاتها، عندما قُتل 30 شخصاً في ميتاكال بمنطقة بني شنقول قماز، التي تقع على الحدود مع السودان.

26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442
08:50 PM

الهجوم الثاني خلال شهر.. مقتل 15 مدنياً إثيوبياً بنيران مسلحين غرب البلاد

لجنة حقوق الإنسان تطالب الحكومة بمحاسبة الجناة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل 15 شخصاً على الأقل في هجوم بغرب إثيوبيا، في أحدث تحدٍ أمني يواجه حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد، بحسب ما نقلت "رويترز" عن بيان للجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، اليوم (السبت).

وبيّن رئيس لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية دانييل بيكيلي، أن المدنيين يتعرضون لهجمات متكررة بقسوة تامة في منطقة بني شنقول قماز وعلى السلطات الاتحادية والمحلية اتخاذ الخطوات اللازمة لفرض حكم القانون ومحاسبة الجناة.

ولم يذكر رئيس اللجنة سبب الهجمات، لكنه أشار إلى أن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية تبادلت إطلاق النار مع المسلحين في المنطقة، وتمكنت من إعادة الهدوء أمس.

ويأتي الهجوم في أعقاب واقعة مماثلة هذا الشهر في المنطقة ذاتها، عندما قُتل 30 شخصاً في ميتاكال بمنطقة بني شنقول قماز، التي تقع على الحدود مع السودان.

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