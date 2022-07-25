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جناح رئاسة أمن الدولة في مهرجان الورد ينقل الصم إلى عالم أكثر تفاعلاً

همة عالية وقوة إنسانية وعسكرية نالت الإعجاب والتقدير من الجميع

لم تكن الهمة العالية والقوة العسكرية التي أبرزتها المشاركة الأولى لجناح رئاسة أمن الدولة والقطاعات التابعة لها في منطقة تبوك، خلال مهرجان الورد والفاكهة المقام حالياً في منتزه الأمير فهد بن سلطان، وحدها محط اعتزاز وفخر زوار المهرجان فحسب، بل كان لحضورهم وقوتهم الإنسانية وقع آخر نال الإعجاب والتقدير من الجميع، وذلك بعد مبادرة الجناح بدعوة ذوي الإعاقة السمعية، وتخصيص مترجم لفئة الصم نقلهم من عالمهم الصامت إلى عالم أكثر تفاعلاً، حيث تضمنت المبادرة مسابقات خاصة بهم أُعد لها جوائز قيمة على مسرح الجناح.

الجمهور الحاضر الذي تفاعل بشكل كبير مع هذه الفقرة، قام بتحية ذوي الإعاقة السمعية بنفس اللغة المستخدمة، مسجلاً بذلك انطباعات رائعة، مشيرين إلى أن الاهتمام الكبير في هذه الفئة من قبل جناح أمن الدولة، بتوفير متخصص بلغة الإشارة يعطي دلالات قوية على حرص الجناح على إيصال رسالتهم لكل أفراد المجتمع.

يذكر أن جناح رئاسة أمن الدولة يشارك لأول مرة في منطقة تبوك من خلال مهرجان الورد والفاكهة، الذي افتتح الخميس الماضي، تحت رعاية أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الأمير فهد بن سلطان، ولا يزال يشهد حضوراً كبيراً منذ أول يوم من انطلاقه، إذ يحتوي على العديد من الأركان المهمة للإدارات والقطاعات التابعة والمتمثلة في المباحث العامة، وقوات الأمن الخاصة، وقوات الطوارئ الخاصة، وطيران الأمن، ومركز المعلومات الوطني، والإدارة العامة لمكافحة التطرف.

وأتاحت الرئاسة للحضور عرضاً حياً للرماية الصبغية بالأسلحة، ومهارات النزول من الأبراج واقتحام المباني، ويحظى الجناح بالعديد من الفعاليات الخارجية مثل رماية الأشبال ومهارة النزول بالحبال، واستعراض المهارات القتالية لأفراد رئاسة أمن الدولة، إضافة إلى إتاحة الفرصة للكبار بتجربة الرماية بالذخيرة الصبغية من خلال خيمة "جرب رمايتك".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جناح رئاسة أمن الدولة في مهرجان الورد ينقل الصم إلى عالم أكثر تفاعلاً
سبق

لم تكن الهمة العالية والقوة العسكرية التي أبرزتها المشاركة الأولى لجناح رئاسة أمن الدولة والقطاعات التابعة لها في منطقة تبوك، خلال مهرجان الورد والفاكهة المقام حالياً في منتزه الأمير فهد بن سلطان، وحدها محط اعتزاز وفخر زوار المهرجان فحسب، بل كان لحضورهم وقوتهم الإنسانية وقع آخر نال الإعجاب والتقدير من الجميع، وذلك بعد مبادرة الجناح بدعوة ذوي الإعاقة السمعية، وتخصيص مترجم لفئة الصم نقلهم من عالمهم الصامت إلى عالم أكثر تفاعلاً، حيث تضمنت المبادرة مسابقات خاصة بهم أُعد لها جوائز قيمة على مسرح الجناح.

الجمهور الحاضر الذي تفاعل بشكل كبير مع هذه الفقرة، قام بتحية ذوي الإعاقة السمعية بنفس اللغة المستخدمة، مسجلاً بذلك انطباعات رائعة، مشيرين إلى أن الاهتمام الكبير في هذه الفئة من قبل جناح أمن الدولة، بتوفير متخصص بلغة الإشارة يعطي دلالات قوية على حرص الجناح على إيصال رسالتهم لكل أفراد المجتمع.

يذكر أن جناح رئاسة أمن الدولة يشارك لأول مرة في منطقة تبوك من خلال مهرجان الورد والفاكهة، الذي افتتح الخميس الماضي، تحت رعاية أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الأمير فهد بن سلطان، ولا يزال يشهد حضوراً كبيراً منذ أول يوم من انطلاقه، إذ يحتوي على العديد من الأركان المهمة للإدارات والقطاعات التابعة والمتمثلة في المباحث العامة، وقوات الأمن الخاصة، وقوات الطوارئ الخاصة، وطيران الأمن، ومركز المعلومات الوطني، والإدارة العامة لمكافحة التطرف.

وأتاحت الرئاسة للحضور عرضاً حياً للرماية الصبغية بالأسلحة، ومهارات النزول من الأبراج واقتحام المباني، ويحظى الجناح بالعديد من الفعاليات الخارجية مثل رماية الأشبال ومهارة النزول بالحبال، واستعراض المهارات القتالية لأفراد رئاسة أمن الدولة، إضافة إلى إتاحة الفرصة للكبار بتجربة الرماية بالذخيرة الصبغية من خلال خيمة "جرب رمايتك".

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440
07:05 PM

جناح رئاسة أمن الدولة في مهرجان الورد ينقل الصم إلى عالم أكثر تفاعلاً

همة عالية وقوة إنسانية وعسكرية نالت الإعجاب والتقدير من الجميع

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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لم تكن الهمة العالية والقوة العسكرية التي أبرزتها المشاركة الأولى لجناح رئاسة أمن الدولة والقطاعات التابعة لها في منطقة تبوك، خلال مهرجان الورد والفاكهة المقام حالياً في منتزه الأمير فهد بن سلطان، وحدها محط اعتزاز وفخر زوار المهرجان فحسب، بل كان لحضورهم وقوتهم الإنسانية وقع آخر نال الإعجاب والتقدير من الجميع، وذلك بعد مبادرة الجناح بدعوة ذوي الإعاقة السمعية، وتخصيص مترجم لفئة الصم نقلهم من عالمهم الصامت إلى عالم أكثر تفاعلاً، حيث تضمنت المبادرة مسابقات خاصة بهم أُعد لها جوائز قيمة على مسرح الجناح.

الجمهور الحاضر الذي تفاعل بشكل كبير مع هذه الفقرة، قام بتحية ذوي الإعاقة السمعية بنفس اللغة المستخدمة، مسجلاً بذلك انطباعات رائعة، مشيرين إلى أن الاهتمام الكبير في هذه الفئة من قبل جناح أمن الدولة، بتوفير متخصص بلغة الإشارة يعطي دلالات قوية على حرص الجناح على إيصال رسالتهم لكل أفراد المجتمع.

يذكر أن جناح رئاسة أمن الدولة يشارك لأول مرة في منطقة تبوك من خلال مهرجان الورد والفاكهة، الذي افتتح الخميس الماضي، تحت رعاية أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الأمير فهد بن سلطان، ولا يزال يشهد حضوراً كبيراً منذ أول يوم من انطلاقه، إذ يحتوي على العديد من الأركان المهمة للإدارات والقطاعات التابعة والمتمثلة في المباحث العامة، وقوات الأمن الخاصة، وقوات الطوارئ الخاصة، وطيران الأمن، ومركز المعلومات الوطني، والإدارة العامة لمكافحة التطرف.

وأتاحت الرئاسة للحضور عرضاً حياً للرماية الصبغية بالأسلحة، ومهارات النزول من الأبراج واقتحام المباني، ويحظى الجناح بالعديد من الفعاليات الخارجية مثل رماية الأشبال ومهارة النزول بالحبال، واستعراض المهارات القتالية لأفراد رئاسة أمن الدولة، إضافة إلى إتاحة الفرصة للكبار بتجربة الرماية بالذخيرة الصبغية من خلال خيمة "جرب رمايتك".

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