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"الصحة": تسجيل 1175 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 2745 خلال الـ24 ساعة الماضية

إصابة 553 فلسطينيًا جديدًا بـ"كورونا"

الفيروس أنهى حياة 4 مرضى خلال يوم

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الاثنين)، بتسجيل 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأربع حالات وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبينت الوزيرة أن مدينة نابلس شهدت وفاة واحدة، بينما كانت هناك حالتان في القدس والوفاة الرابعة في بلدة بني نعيم في محافظة الخليل.

وذكرت أن محافظة الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 201 حالة تلتها القدس بإجمالي 184 إصابة، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وأضافت مي الكيلة أن هناك 28 مريضًا من المصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم خمسة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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إصابة 553 فلسطينيًا جديدًا بـ"كورونا"
سبق

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الاثنين)، بتسجيل 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأربع حالات وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبينت الوزيرة أن مدينة نابلس شهدت وفاة واحدة، بينما كانت هناك حالتان في القدس والوفاة الرابعة في بلدة بني نعيم في محافظة الخليل.

وذكرت أن محافظة الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 201 حالة تلتها القدس بإجمالي 184 إصابة، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وأضافت مي الكيلة أن هناك 28 مريضًا من المصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم خمسة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
04:32 PM

إصابة 553 فلسطينيًا جديدًا بـ"كورونا"

الفيروس أنهى حياة 4 مرضى خلال يوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الاثنين)، بتسجيل 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأربع حالات وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبينت الوزيرة أن مدينة نابلس شهدت وفاة واحدة، بينما كانت هناك حالتان في القدس والوفاة الرابعة في بلدة بني نعيم في محافظة الخليل.

وذكرت أن محافظة الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 201 حالة تلتها القدس بإجمالي 184 إصابة، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وأضافت مي الكيلة أن هناك 28 مريضًا من المصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم خمسة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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