النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الصحة: ولي العهد قائد فذ يعمل بلا كلل ولا ملل.. همه الأول المواطن

نوّه بتكامل الجهات الحكومية والعمل باحترافية في أزمة كورونا

وصف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بالقائد الفذ الذي يعمل بلا كلل ولا ملل همه الأول المواطن، منوهاً بجهوده في صناعة فريق متناغم يعمل باحترافية عالية في هذه الأزمة تحت توجيهات خادم الحرمين الشريفين.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر قال فيها " التكامل الرائع بين الجهات الحكومية في هذه الأزمة خلفه قائد فذ، يعمل بلا كلل ولا ملل، استطاع خلق فريق متناغم يعمل باحترافية عالية، همه الأول هو المواطن.

‏وأضاف الوزير الربيعة: هذا القائد هو الأمير محمد بن سلمان والذي نعمل تحت قيادته بتوجيه مباشر من خادم الحرمين الشريفين، مختتماً التغريدة بالدعاء" فالله يحفظهم".

يشار إلى أن المملكة في التعامل مع أزمة فايروس كورونا بمختلف أجهزتها الحكومية كانت محل وتقدير مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية التي تصدرت أخبار القرارات والجهود الاحترازية التي قدمتها للتصدي الفايروس والعمل بروح الفريق الواحد امتثالاً لتوجيهات القيادة الرشيدة صفحاتها ومنصاتها الإعلامية بإشادة واسعة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الصحة: ولي العهد قائد فذ يعمل بلا كلل ولا ملل.. همه الأول المواطن
سبق

وصف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بالقائد الفذ الذي يعمل بلا كلل ولا ملل همه الأول المواطن، منوهاً بجهوده في صناعة فريق متناغم يعمل باحترافية عالية في هذه الأزمة تحت توجيهات خادم الحرمين الشريفين.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر قال فيها " التكامل الرائع بين الجهات الحكومية في هذه الأزمة خلفه قائد فذ، يعمل بلا كلل ولا ملل، استطاع خلق فريق متناغم يعمل باحترافية عالية، همه الأول هو المواطن.

‏وأضاف الوزير الربيعة: هذا القائد هو الأمير محمد بن سلمان والذي نعمل تحت قيادته بتوجيه مباشر من خادم الحرمين الشريفين، مختتماً التغريدة بالدعاء" فالله يحفظهم".

يشار إلى أن المملكة في التعامل مع أزمة فايروس كورونا بمختلف أجهزتها الحكومية كانت محل وتقدير مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية التي تصدرت أخبار القرارات والجهود الاحترازية التي قدمتها للتصدي الفايروس والعمل بروح الفريق الواحد امتثالاً لتوجيهات القيادة الرشيدة صفحاتها ومنصاتها الإعلامية بإشادة واسعة.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
12:06 AM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
05:09 PM

وزير الصحة: ولي العهد قائد فذ يعمل بلا كلل ولا ملل.. همه الأول المواطن

نوّه بتكامل الجهات الحكومية والعمل باحترافية في أزمة كورونا

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
20
22,463

وصف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بالقائد الفذ الذي يعمل بلا كلل ولا ملل همه الأول المواطن، منوهاً بجهوده في صناعة فريق متناغم يعمل باحترافية عالية في هذه الأزمة تحت توجيهات خادم الحرمين الشريفين.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر قال فيها " التكامل الرائع بين الجهات الحكومية في هذه الأزمة خلفه قائد فذ، يعمل بلا كلل ولا ملل، استطاع خلق فريق متناغم يعمل باحترافية عالية، همه الأول هو المواطن.

‏وأضاف الوزير الربيعة: هذا القائد هو الأمير محمد بن سلمان والذي نعمل تحت قيادته بتوجيه مباشر من خادم الحرمين الشريفين، مختتماً التغريدة بالدعاء" فالله يحفظهم".

يشار إلى أن المملكة في التعامل مع أزمة فايروس كورونا بمختلف أجهزتها الحكومية كانت محل وتقدير مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية التي تصدرت أخبار القرارات والجهود الاحترازية التي قدمتها للتصدي الفايروس والعمل بروح الفريق الواحد امتثالاً لتوجيهات القيادة الرشيدة صفحاتها ومنصاتها الإعلامية بإشادة واسعة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,720
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,497
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,281
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,741

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي
الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري
مثالية الدولة في إدارة الأزمات

مثالية الدولة في إدارة الأزمات

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة