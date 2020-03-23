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"المنافسة" للمستهلكين: بادروا بالإبلاغ عن الممارسات الاحتكارية

تنسيق مشترك مع "التجارة" واستمرارية مباشرة مخالفات أسعار السلع

دعت الهيئة العامة للمنافسة اليوم عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغات الممارسات الاحتكارية عن طريق مركز الاتصال الموحد للهيئة العامة للمنافسة على الرقم "920003050".

وأمس، باشرت وزارة التجارة والهيئة العامة للمنافسة التحقيق في عدد من المخالفات المرتبطة بأزمة "كورونا" من بينها ممارسات احتكارية تهدف لافتعال نقص وفرة السلع في القطاع الصحي خصوصاً المعقمات والأقنعة الطبية، إلى جانب مخالفات اتفاق بعض الموردين والمنشآت لرفع الأسعار واستغلال الأزمة في تخزين كميات كبيرة بهدف تصريفها لاحقاً بأسعار مرتفعة.

وأكدت الجهتان التنسيق المشترك واستمرارية مباشرة مخالفات التحكم بأسعار السلع والمنتجات، وكل أشكال الممارسات الاحتكارية، والقيام بدورهما وفق اختصاصاتهما لحماية المستهلكين وحفظ حقوقهم وضمان حماية المنافسة التجارية العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة عليها.

وثمّنت الوزارة والهيئة مبادرات القطاع الخاص خلال هذه الأزمة بالحرص والالتزام بالمحافظة على استمرارية سلاسل الإمداد وتدفق السلع للأسواق ومنافذ البيع واستقرار الأسعار.

الهيئة العامة للمنافسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المنافسة" للمستهلكين: بادروا بالإبلاغ عن الممارسات الاحتكارية
سبق

دعت الهيئة العامة للمنافسة اليوم عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغات الممارسات الاحتكارية عن طريق مركز الاتصال الموحد للهيئة العامة للمنافسة على الرقم "920003050".

وأمس، باشرت وزارة التجارة والهيئة العامة للمنافسة التحقيق في عدد من المخالفات المرتبطة بأزمة "كورونا" من بينها ممارسات احتكارية تهدف لافتعال نقص وفرة السلع في القطاع الصحي خصوصاً المعقمات والأقنعة الطبية، إلى جانب مخالفات اتفاق بعض الموردين والمنشآت لرفع الأسعار واستغلال الأزمة في تخزين كميات كبيرة بهدف تصريفها لاحقاً بأسعار مرتفعة.

وأكدت الجهتان التنسيق المشترك واستمرارية مباشرة مخالفات التحكم بأسعار السلع والمنتجات، وكل أشكال الممارسات الاحتكارية، والقيام بدورهما وفق اختصاصاتهما لحماية المستهلكين وحفظ حقوقهم وضمان حماية المنافسة التجارية العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة عليها.

وثمّنت الوزارة والهيئة مبادرات القطاع الخاص خلال هذه الأزمة بالحرص والالتزام بالمحافظة على استمرارية سلاسل الإمداد وتدفق السلع للأسواق ومنافذ البيع واستقرار الأسعار.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
02:39 PM

"المنافسة" للمستهلكين: بادروا بالإبلاغ عن الممارسات الاحتكارية

تنسيق مشترك مع "التجارة" واستمرارية مباشرة مخالفات أسعار السلع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت الهيئة العامة للمنافسة اليوم عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغات الممارسات الاحتكارية عن طريق مركز الاتصال الموحد للهيئة العامة للمنافسة على الرقم "920003050".

وأمس، باشرت وزارة التجارة والهيئة العامة للمنافسة التحقيق في عدد من المخالفات المرتبطة بأزمة "كورونا" من بينها ممارسات احتكارية تهدف لافتعال نقص وفرة السلع في القطاع الصحي خصوصاً المعقمات والأقنعة الطبية، إلى جانب مخالفات اتفاق بعض الموردين والمنشآت لرفع الأسعار واستغلال الأزمة في تخزين كميات كبيرة بهدف تصريفها لاحقاً بأسعار مرتفعة.

وأكدت الجهتان التنسيق المشترك واستمرارية مباشرة مخالفات التحكم بأسعار السلع والمنتجات، وكل أشكال الممارسات الاحتكارية، والقيام بدورهما وفق اختصاصاتهما لحماية المستهلكين وحفظ حقوقهم وضمان حماية المنافسة التجارية العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة عليها.

وثمّنت الوزارة والهيئة مبادرات القطاع الخاص خلال هذه الأزمة بالحرص والالتزام بالمحافظة على استمرارية سلاسل الإمداد وتدفق السلع للأسواق ومنافذ البيع واستقرار الأسعار.

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