أمير نجران يقلد "القحطاني" رتبة "لواء"

قلد أمير منطقة نجران، جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، مساعد قائد حرس الحدود، الاثنين، صالح عبدالله القحطاني، رتبته الجديدة "لواء".

جاء ذلك، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.