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يعتقد مقاومتها اللقاحات. .سلالة جديدة من "كورونا" سريعة الانتشار باليابان

مختلفة عن الأنواع الأخرى التي عُثر عليها مثل الطفرات البريطانية وغيرها

أكدت اليابان عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، يُعتقد أنها أكثر عدوى وانتشارًا من السلالات التقليدية، وفقاً للأمين العام للمكتب الحكومي الياباني.

ونقلت تقارير يابانية عن الأمين العام للمكتب الحكومي كاتسونوبو كاتو، أنه تم اكتشاف 91 مصاباً في منطقة كانتو الشرقية من البلاد اليوم الجمع ، وأنه في حال عدم السيطرة على الفيروس في أسرع وقت ممكن قد يؤدي ذلك إلى نمو سريع في الحالات.

وذكرت التقارير اليابانية، أنه يعتقد أن السلالة الجديدة قد تكون قادرة على مقاومة اللقاحات المتوفرة حالياً، مشيرة إلى أن اليابان ما زالت تستورد اللقاحات من الخارج حيث إنها ما زالت تطور لقاحها الخاص.

ووفقًا للمعهد الوطني للأمراض المعدية في اليابان، يعتقد أن السلالة الجديدة نشأت في الخارج وانتقلت إلى داخل البلاد عن طريق المسافرين، وهي سلالة مختلفة عن الأنواع الأخرى التي تم العثور عليها بشكل متقطع في اليابان، مثل الطفرات البريطانية وجنوب إفريقيا والبرازيلية.

اليابان فيروس كورونا الجديد

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يعتقد مقاومتها اللقاحات. .سلالة جديدة من "كورونا" سريعة الانتشار باليابان
سبق

أكدت اليابان عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، يُعتقد أنها أكثر عدوى وانتشارًا من السلالات التقليدية، وفقاً للأمين العام للمكتب الحكومي الياباني.

ونقلت تقارير يابانية عن الأمين العام للمكتب الحكومي كاتسونوبو كاتو، أنه تم اكتشاف 91 مصاباً في منطقة كانتو الشرقية من البلاد اليوم الجمع ، وأنه في حال عدم السيطرة على الفيروس في أسرع وقت ممكن قد يؤدي ذلك إلى نمو سريع في الحالات.

وذكرت التقارير اليابانية، أنه يعتقد أن السلالة الجديدة قد تكون قادرة على مقاومة اللقاحات المتوفرة حالياً، مشيرة إلى أن اليابان ما زالت تستورد اللقاحات من الخارج حيث إنها ما زالت تطور لقاحها الخاص.

ووفقًا للمعهد الوطني للأمراض المعدية في اليابان، يعتقد أن السلالة الجديدة نشأت في الخارج وانتقلت إلى داخل البلاد عن طريق المسافرين، وهي سلالة مختلفة عن الأنواع الأخرى التي تم العثور عليها بشكل متقطع في اليابان، مثل الطفرات البريطانية وجنوب إفريقيا والبرازيلية.

19 فبراير 2021 - 7 رجب 1442
02:28 PM

يعتقد مقاومتها اللقاحات. .سلالة جديدة من "كورونا" سريعة الانتشار باليابان

مختلفة عن الأنواع الأخرى التي عُثر عليها مثل الطفرات البريطانية وغيرها

A A A
خالد علي - الرياض
2
378

أكدت اليابان عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، يُعتقد أنها أكثر عدوى وانتشارًا من السلالات التقليدية، وفقاً للأمين العام للمكتب الحكومي الياباني.

ونقلت تقارير يابانية عن الأمين العام للمكتب الحكومي كاتسونوبو كاتو، أنه تم اكتشاف 91 مصاباً في منطقة كانتو الشرقية من البلاد اليوم الجمع ، وأنه في حال عدم السيطرة على الفيروس في أسرع وقت ممكن قد يؤدي ذلك إلى نمو سريع في الحالات.

وذكرت التقارير اليابانية، أنه يعتقد أن السلالة الجديدة قد تكون قادرة على مقاومة اللقاحات المتوفرة حالياً، مشيرة إلى أن اليابان ما زالت تستورد اللقاحات من الخارج حيث إنها ما زالت تطور لقاحها الخاص.

ووفقًا للمعهد الوطني للأمراض المعدية في اليابان، يعتقد أن السلالة الجديدة نشأت في الخارج وانتقلت إلى داخل البلاد عن طريق المسافرين، وهي سلالة مختلفة عن الأنواع الأخرى التي تم العثور عليها بشكل متقطع في اليابان، مثل الطفرات البريطانية وجنوب إفريقيا والبرازيلية.

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