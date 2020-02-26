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غداً.. انطلاق مباريات ربع نهائي بطولة كأس العرب للشباب

تنطلق غداً الخميس منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، بإقامة مباريات الأربعة والتي تجمع بين الجزائر وتونس، مصر والعراق، المغرب وليبيا، وأخيراً السنغال مع البحرين.

حيث يستضيف ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بمدينة الخبر، مباراة تونس مع الجزائر في الثالثة إلا ربع عصراً، ثم لقاء مصر مع العراق في السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتضن ملعب نادي الرياض مباراة المغرب مع ليبيا في الثالثة إلا ربع عصراً، ثم لقاء السنغال والبحرين في السادسة والنصف مساءً بنفس التوقيت.

ومن المقرر أن تحصل المنتخبات على فترة راحة ليومي الجمعة والسبت، قبل أن يستضيف ملعب محمد بن فهد بالدمام مباراتي الدور نصف النهائي يوم الأحد مطلع شهر مارس المقبل.

وتقام المباراة النهائية للبطولة على نفس الملعب في السابعة والنصف مساء يوم الأربعاء المقبل 4 مارس.

بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر ملعب نادي الرياض

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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غداً.. انطلاق مباريات ربع نهائي بطولة كأس العرب للشباب
سبق

تنطلق غداً الخميس منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، بإقامة مباريات الأربعة والتي تجمع بين الجزائر وتونس، مصر والعراق، المغرب وليبيا، وأخيراً السنغال مع البحرين.

حيث يستضيف ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بمدينة الخبر، مباراة تونس مع الجزائر في الثالثة إلا ربع عصراً، ثم لقاء مصر مع العراق في السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتضن ملعب نادي الرياض مباراة المغرب مع ليبيا في الثالثة إلا ربع عصراً، ثم لقاء السنغال والبحرين في السادسة والنصف مساءً بنفس التوقيت.

ومن المقرر أن تحصل المنتخبات على فترة راحة ليومي الجمعة والسبت، قبل أن يستضيف ملعب محمد بن فهد بالدمام مباراتي الدور نصف النهائي يوم الأحد مطلع شهر مارس المقبل.

وتقام المباراة النهائية للبطولة على نفس الملعب في السابعة والنصف مساء يوم الأربعاء المقبل 4 مارس.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
10:36 PM

غداً.. انطلاق مباريات ربع نهائي بطولة كأس العرب للشباب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق غداً الخميس منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، بإقامة مباريات الأربعة والتي تجمع بين الجزائر وتونس، مصر والعراق، المغرب وليبيا، وأخيراً السنغال مع البحرين.

حيث يستضيف ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بمدينة الخبر، مباراة تونس مع الجزائر في الثالثة إلا ربع عصراً، ثم لقاء مصر مع العراق في السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتضن ملعب نادي الرياض مباراة المغرب مع ليبيا في الثالثة إلا ربع عصراً، ثم لقاء السنغال والبحرين في السادسة والنصف مساءً بنفس التوقيت.

ومن المقرر أن تحصل المنتخبات على فترة راحة ليومي الجمعة والسبت، قبل أن يستضيف ملعب محمد بن فهد بالدمام مباراتي الدور نصف النهائي يوم الأحد مطلع شهر مارس المقبل.

وتقام المباراة النهائية للبطولة على نفس الملعب في السابعة والنصف مساء يوم الأربعاء المقبل 4 مارس.

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