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وزير الداخلية يوجِّه بمنح نوط الأمن وراتب شهر لـ8 من منسوبي سجون مكة

نظير إحباطهم تهريب 507 حبات مخدِّرة و631 جرامًا من الحشيش

وجَّه وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمنح نوط الأمن وراتب شهر لثمانية من منسوبي مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة أمس الثلاثاء؛ وذلك نظير إحباطهم محاولة تهريب مخدرات داخل السجون بعدما تم الرفع بهم من قِبل المدير العام للسجون.


وتتلخص الواقعة في أنه قُبض على اثنين من منسوبي إصلاحية العاصمة المقدسة، أحدهما عسكري، والآخر مدني؛ وذلك بعد محاولتهما تهريب مخدرات للنزلاء، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية في حينه، إضافة إلى ثلاثة من النزلاء؛ كانت لهم صلة وثيقة بالقضية. وبلغ مجموع ما تم ضبطه في هذه القضية 507 حبات من الأقراص المحظورة، إضافة إلى 631 جرامًا من مادة الحشيش.
من جانبه، أوضح مدير سجون منطقة مكة المكرمة، اللواء ماجد بن بندر الدويش، أن السجون تباشر تنفيذ الإجراءات العدلية والإدارية وفق الأنظمة في حق المتورطين في مثل هذه القضايا من العاملين. وشدَّد على أن السجون لن تتهاون مع أي شخص يحاول المساس بحزمة البرامج التأهيلية والإصلاحية للنزلاء والنزيلات، التي تهدف لعودتهم عناصر فعّالة وإيجابية للمجتمع ولذويهم مرة أخرى.
وشكر "الدويش" المكرَّمين خلال استقباله لهم أمس بمكتبه متمنياً لهم مزيدًا من النجاح والتوفيق.


والمكرمون هم:1- الرائد سالم المجنوني. 2- الرائد خالد عبدالإله الحربي. 3- الرائد عاطف عبدالعزيز الأنصاري. 4- الملازم أول عبدالمحسن علي القحطاني. 5- الرقيب أول عبدالرحمن أحمد الشمراني. 6- الرقيب سامي ضيف الله الحميدي. 7- العريف محمد عبدالله الزهراني. 8- العريف مهران عواد المغامسي.


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وزير الداخلية يوجِّه بمنح نوط الأمن وراتب شهر لـ8 من منسوبي سجون مكة
سبق

وجَّه وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمنح نوط الأمن وراتب شهر لثمانية من منسوبي مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة أمس الثلاثاء؛ وذلك نظير إحباطهم محاولة تهريب مخدرات داخل السجون بعدما تم الرفع بهم من قِبل المدير العام للسجون.


وتتلخص الواقعة في أنه قُبض على اثنين من منسوبي إصلاحية العاصمة المقدسة، أحدهما عسكري، والآخر مدني؛ وذلك بعد محاولتهما تهريب مخدرات للنزلاء، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية في حينه، إضافة إلى ثلاثة من النزلاء؛ كانت لهم صلة وثيقة بالقضية. وبلغ مجموع ما تم ضبطه في هذه القضية 507 حبات من الأقراص المحظورة، إضافة إلى 631 جرامًا من مادة الحشيش.
من جانبه، أوضح مدير سجون منطقة مكة المكرمة، اللواء ماجد بن بندر الدويش، أن السجون تباشر تنفيذ الإجراءات العدلية والإدارية وفق الأنظمة في حق المتورطين في مثل هذه القضايا من العاملين. وشدَّد على أن السجون لن تتهاون مع أي شخص يحاول المساس بحزمة البرامج التأهيلية والإصلاحية للنزلاء والنزيلات، التي تهدف لعودتهم عناصر فعّالة وإيجابية للمجتمع ولذويهم مرة أخرى.
وشكر "الدويش" المكرَّمين خلال استقباله لهم أمس بمكتبه متمنياً لهم مزيدًا من النجاح والتوفيق.


والمكرمون هم:1- الرائد سالم المجنوني. 2- الرائد خالد عبدالإله الحربي. 3- الرائد عاطف عبدالعزيز الأنصاري. 4- الملازم أول عبدالمحسن علي القحطاني. 5- الرقيب أول عبدالرحمن أحمد الشمراني. 6- الرقيب سامي ضيف الله الحميدي. 7- العريف محمد عبدالله الزهراني. 8- العريف مهران عواد المغامسي.


18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
01:33 AM

وزير الداخلية يوجِّه بمنح نوط الأمن وراتب شهر لـ8 من منسوبي سجون مكة

نظير إحباطهم تهريب 507 حبات مخدِّرة و631 جرامًا من الحشيش

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عبدالله الراجحي - جدة
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16,443

وجَّه وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمنح نوط الأمن وراتب شهر لثمانية من منسوبي مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة أمس الثلاثاء؛ وذلك نظير إحباطهم محاولة تهريب مخدرات داخل السجون بعدما تم الرفع بهم من قِبل المدير العام للسجون.


وتتلخص الواقعة في أنه قُبض على اثنين من منسوبي إصلاحية العاصمة المقدسة، أحدهما عسكري، والآخر مدني؛ وذلك بعد محاولتهما تهريب مخدرات للنزلاء، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية في حينه، إضافة إلى ثلاثة من النزلاء؛ كانت لهم صلة وثيقة بالقضية. وبلغ مجموع ما تم ضبطه في هذه القضية 507 حبات من الأقراص المحظورة، إضافة إلى 631 جرامًا من مادة الحشيش.
من جانبه، أوضح مدير سجون منطقة مكة المكرمة، اللواء ماجد بن بندر الدويش، أن السجون تباشر تنفيذ الإجراءات العدلية والإدارية وفق الأنظمة في حق المتورطين في مثل هذه القضايا من العاملين. وشدَّد على أن السجون لن تتهاون مع أي شخص يحاول المساس بحزمة البرامج التأهيلية والإصلاحية للنزلاء والنزيلات، التي تهدف لعودتهم عناصر فعّالة وإيجابية للمجتمع ولذويهم مرة أخرى.
وشكر "الدويش" المكرَّمين خلال استقباله لهم أمس بمكتبه متمنياً لهم مزيدًا من النجاح والتوفيق.


والمكرمون هم:1- الرائد سالم المجنوني. 2- الرائد خالد عبدالإله الحربي. 3- الرائد عاطف عبدالعزيز الأنصاري. 4- الملازم أول عبدالمحسن علي القحطاني. 5- الرقيب أول عبدالرحمن أحمد الشمراني. 6- الرقيب سامي ضيف الله الحميدي. 7- العريف محمد عبدالله الزهراني. 8- العريف مهران عواد المغامسي.


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