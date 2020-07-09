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البحرين تدين تجهيز "الحوثي" زورقين مفخخين مسيّرين "عن بُعد"

أكدت ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الميليشيات

أدانت وزارة الخارجية البحرينية واستنكرت بشدة تجهيز ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران زورقين مفخخين مسيّرين عن بُعد لتنفيذ أعمال عدائية وعمليات إرهابية وشيكة بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وأشادت الخارجية بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من استهداف هذين الزورقين وتدميرهما، مشدّدة على أن هذه الأعمال العدائية المتكررة تعكس إصرارًا واضحًا من الحوثيين على تهديد سلامة حركة الملاحة البحرية، واستهدافًا خطيرًا لأمن واستقرار المنطقة.
وأكدت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه هذه الميليشيات الإرهابية وكل من يقف وراءها، واتخاذ إجراءات حازمة ضد هذه الانتهاكات المتكررة التي تعرقل حركة الملاحة البحرية، وتخالف كل القوانين والأعراف الدولية.

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البحرين تدين تجهيز "الحوثي" زورقين مفخخين مسيّرين "عن بُعد"
سبق

أدانت وزارة الخارجية البحرينية واستنكرت بشدة تجهيز ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران زورقين مفخخين مسيّرين عن بُعد لتنفيذ أعمال عدائية وعمليات إرهابية وشيكة بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وأشادت الخارجية بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من استهداف هذين الزورقين وتدميرهما، مشدّدة على أن هذه الأعمال العدائية المتكررة تعكس إصرارًا واضحًا من الحوثيين على تهديد سلامة حركة الملاحة البحرية، واستهدافًا خطيرًا لأمن واستقرار المنطقة.
وأكدت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه هذه الميليشيات الإرهابية وكل من يقف وراءها، واتخاذ إجراءات حازمة ضد هذه الانتهاكات المتكررة التي تعرقل حركة الملاحة البحرية، وتخالف كل القوانين والأعراف الدولية.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
05:12 PM

البحرين تدين تجهيز "الحوثي" زورقين مفخخين مسيّرين "عن بُعد"

أكدت ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الميليشيات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت وزارة الخارجية البحرينية واستنكرت بشدة تجهيز ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران زورقين مفخخين مسيّرين عن بُعد لتنفيذ أعمال عدائية وعمليات إرهابية وشيكة بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وأشادت الخارجية بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من استهداف هذين الزورقين وتدميرهما، مشدّدة على أن هذه الأعمال العدائية المتكررة تعكس إصرارًا واضحًا من الحوثيين على تهديد سلامة حركة الملاحة البحرية، واستهدافًا خطيرًا لأمن واستقرار المنطقة.
وأكدت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه هذه الميليشيات الإرهابية وكل من يقف وراءها، واتخاذ إجراءات حازمة ضد هذه الانتهاكات المتكررة التي تعرقل حركة الملاحة البحرية، وتخالف كل القوانين والأعراف الدولية.

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