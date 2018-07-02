مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

قلد مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد عبدالخالق القحطاني عدداً من الضباط من منسوبي القوة رتبهم الجديدة والتي صدر الأمر السامي الكريم ‏بترقيتهم عليها، وهنأ القحطاني جميع المترقين على هذه الثقة الملكية وحثهم على بذل المزيد من الجهد .

من جهتهم عبر المترقون عن سعادتهم بهذه الترقية واعدين بأن تكون لهم دافعاً للتفاني في خدمة الدين والمليك والوطن وضيوف الرحمن.