وأشارت المصادر كذلك إلى تسجيل 545 حالة تعافٍ من الفيروس.

كما شهدت البلاد حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 46 وفاة منذ تسجيل أول حالة وفاة في 9 مارس الماضي.

أعلنت المصالح الصحية في بوركينا فاسو، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 672 حالة إصابة.

بوركينا فاسو: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 672 مصابًا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-05 أعلنت المصالح الصحية في بوركينا فاسو، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 672 حالة إصابة. كما شهدت البلاد حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 46 وفاة منذ تسجيل أول حالة وفاة في 9 مارس الماضي. وأشارت المصادر كذلك إلى تسجيل 545 حالة تعافٍ من الفيروس.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441 10:45 AM

بوركينا فاسو: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 672 مصابًا





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أعلنت المصالح الصحية في بوركينا فاسو، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 672 حالة إصابة.

كما شهدت البلاد حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 46 وفاة منذ تسجيل أول حالة وفاة في 9 مارس الماضي.

وأشارت المصادر كذلك إلى تسجيل 545 حالة تعافٍ من الفيروس.