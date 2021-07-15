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"الصحة": تسجيل 1165 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 907 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 15 يوليو 2021، تسجيل 1165 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 506125 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 907 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 486918 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8035 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11172 والحالات الحرجة 1429 حالة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": تسجيل 1165 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 907 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 15 يوليو 2021، تسجيل 1165 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 506125 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 907 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 486918 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8035 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11172 والحالات الحرجة 1429 حالة.

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
03:38 PM
اخر تعديل
16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442
01:04 AM

"الصحة": تسجيل 1165 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 907 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
8
8,754

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 15 يوليو 2021، تسجيل 1165 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 506125 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 907 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 486918 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8035 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11172 والحالات الحرجة 1429 حالة.

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