شارك مكتب عمل الرياض، التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمنطقة الرياض مع الجهات الشريكة الممثلة بوزارات التجارة والطاقة والصناعة والثروة المعدنية والجمارك السعودية وهيئه الزكاة والدخل ودوريات الأمانة وبلديه السلي والمرور والضبط الميداني لشرطه منطقة الرياض والدفاع المدني حملاتها المستمرة على المستودعات والمنشآت. وأسفرت تلك الحملات عن العثور على مناطق عشوائية تقوم بتكرير الزيوت المستخدمة وإعادة تصنيعها وبيعها بطرق غير نظاميه تعمل عليها عمالة مخالفة للنظام، وقد تم أخذ عينات من هذه الزيوت مع التحفظ على المخالفين وعلى مواقعهم لحين ظهور العينات من جهة الاختصاص. كما تم ضبط عدد 4 مخالفات لنظام العمل للمواقع المرخصة إلى جانب مخالفات أخرى تخص الجهات الشريكة وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة حسب الاختصاص لكل جهة. وأشار مدير مكتب العمل بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري إلى أن هذه الحملات المشتركة هي امتداد للحملات التفتيشية المنفذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت والمستودعات في كافة أحياء العاصمة والمحافظات والمراكز التابعة لها لضبط المخالفات، مشددًا على استمرار هذه الحملات دون توقف بالتعاون مع الجهات الشريكة للتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل. فيما أكد بدر العتيبي مدير إدارة التفتيش بالمكتب على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين، سواء كانت شركات أومؤسسات أو أفراد، وفقًا للقرارات.

"موارد الرياض" تضبط عدة مخالفات على مناطق عشوائية لتكرير الزيوت ذياب الشمري سبق 2020-05-07 شارك مكتب عمل الرياض، التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمنطقة الرياض مع الجهات الشريكة الممثلة بوزارات التجارة والطاقة والصناعة والثروة المعدنية والجمارك السعودية وهيئه الزكاة والدخل ودوريات الأمانة وبلديه السلي والمرور والضبط الميداني لشرطه منطقة الرياض والدفاع المدني حملاتها المستمرة على المستودعات والمنشآت.



وأسفرت تلك الحملات عن العثور على مناطق عشوائية تقوم بتكرير الزيوت المستخدمة وإعادة تصنيعها وبيعها بطرق غير نظاميه تعمل عليها عمالة مخالفة للنظام، وقد تم أخذ عينات من هذه الزيوت مع التحفظ على المخالفين وعلى مواقعهم لحين ظهور العينات من جهة الاختصاص.



كما تم ضبط عدد 4 مخالفات لنظام العمل للمواقع المرخصة إلى جانب مخالفات أخرى تخص الجهات الشريكة وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة حسب الاختصاص لكل جهة.



وأشار مدير مكتب العمل بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري إلى أن هذه الحملات المشتركة هي امتداد للحملات التفتيشية المنفذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت والمستودعات في كافة أحياء العاصمة والمحافظات والمراكز التابعة لها لضبط المخالفات، مشددًا على استمرار هذه الحملات دون توقف بالتعاون مع الجهات الشريكة للتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.



فيما أكد بدر العتيبي مدير إدارة التفتيش بالمكتب على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين، سواء كانت شركات أومؤسسات أو أفراد، وفقًا للقرارات.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441 04:50 PM

"موارد الرياض" تضبط عدة مخالفات على مناطق عشوائية لتكرير الزيوت في حملات مشتركة بين عدة وزارات وجهات ذات علاقة





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شارك مكتب عمل الرياض، التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمنطقة الرياض مع الجهات الشريكة الممثلة بوزارات التجارة والطاقة والصناعة والثروة المعدنية والجمارك السعودية وهيئه الزكاة والدخل ودوريات الأمانة وبلديه السلي والمرور والضبط الميداني لشرطه منطقة الرياض والدفاع المدني حملاتها المستمرة على المستودعات والمنشآت.



وأسفرت تلك الحملات عن العثور على مناطق عشوائية تقوم بتكرير الزيوت المستخدمة وإعادة تصنيعها وبيعها بطرق غير نظاميه تعمل عليها عمالة مخالفة للنظام، وقد تم أخذ عينات من هذه الزيوت مع التحفظ على المخالفين وعلى مواقعهم لحين ظهور العينات من جهة الاختصاص.



كما تم ضبط عدد 4 مخالفات لنظام العمل للمواقع المرخصة إلى جانب مخالفات أخرى تخص الجهات الشريكة وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة حسب الاختصاص لكل جهة.



وأشار مدير مكتب العمل بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري إلى أن هذه الحملات المشتركة هي امتداد للحملات التفتيشية المنفذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت والمستودعات في كافة أحياء العاصمة والمحافظات والمراكز التابعة لها لضبط المخالفات، مشددًا على استمرار هذه الحملات دون توقف بالتعاون مع الجهات الشريكة للتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.



فيما أكد بدر العتيبي مدير إدارة التفتيش بالمكتب على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين، سواء كانت شركات أومؤسسات أو أفراد، وفقًا للقرارات.