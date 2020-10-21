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ما زالت تنتظر التلقيح.. روسيا تسجل رقماً قياسياً في وفيات كورونا اليومية

لترتفع حصيلة حالات الوفاة إلى 24952 من مليون و447335 مصاباً

سجلت روسيا التي تنتظر بدء عمليات التلقيح الشامل ضد فيروس كورونا، ارتفاعاً قياسياً في عدد الوفيات بواقع 317 حالة خلال الساعات الـ 24 الماضية، و15700 إصابة جديدة.

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة عن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الأربعاء، ارتفعت حصيلة الوفيات في روسيا إلى 24952 حالة، وبلغت حصيلة الإصابات مليوناً و447335 منذ بدء تفشي الوباء.

ووفقا لروسيا اليوم، قال المركز الروسي، إن 10952 شخصاً تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى مليون 96560 شخصاً حتى الآن.

وأشار المركز إلى أن 25.9% من المصابين، الذين تم اكتشافهم، خلال اليوم الماضي، لم تبدوا عليهم أعراض المرض.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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ما زالت تنتظر التلقيح.. روسيا تسجل رقماً قياسياً في وفيات كورونا اليومية
سبق

سجلت روسيا التي تنتظر بدء عمليات التلقيح الشامل ضد فيروس كورونا، ارتفاعاً قياسياً في عدد الوفيات بواقع 317 حالة خلال الساعات الـ 24 الماضية، و15700 إصابة جديدة.

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة عن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الأربعاء، ارتفعت حصيلة الوفيات في روسيا إلى 24952 حالة، وبلغت حصيلة الإصابات مليوناً و447335 منذ بدء تفشي الوباء.

ووفقا لروسيا اليوم، قال المركز الروسي، إن 10952 شخصاً تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى مليون 96560 شخصاً حتى الآن.

وأشار المركز إلى أن 25.9% من المصابين، الذين تم اكتشافهم، خلال اليوم الماضي، لم تبدوا عليهم أعراض المرض.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
11:25 AM

ما زالت تنتظر التلقيح.. روسيا تسجل رقماً قياسياً في وفيات كورونا اليومية

لترتفع حصيلة حالات الوفاة إلى 24952 من مليون و447335 مصاباً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت روسيا التي تنتظر بدء عمليات التلقيح الشامل ضد فيروس كورونا، ارتفاعاً قياسياً في عدد الوفيات بواقع 317 حالة خلال الساعات الـ 24 الماضية، و15700 إصابة جديدة.

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة عن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الأربعاء، ارتفعت حصيلة الوفيات في روسيا إلى 24952 حالة، وبلغت حصيلة الإصابات مليوناً و447335 منذ بدء تفشي الوباء.

ووفقا لروسيا اليوم، قال المركز الروسي، إن 10952 شخصاً تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى مليون 96560 شخصاً حتى الآن.

وأشار المركز إلى أن 25.9% من المصابين، الذين تم اكتشافهم، خلال اليوم الماضي، لم تبدوا عليهم أعراض المرض.

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38 مليار ..

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