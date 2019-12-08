تعقد الجمعية السعودية للطب الوراثي، ورشة عمل "تقنية الجيل الجديد من الفحص التسلسلي للحمض النووي"، والتي يستضيفها مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، الخميس المقبل. تأتي الورشة التي تقام بمركز الأمير محمد بن فهد لتنمية الشباب بالدمام، امتدادًا للتعاون بين الجمعيات الطبية المتخصصة والتجمعات الطبية والصحية بالمناطق، في إطار البرنامج العلمي للجمعية للعام 2019. وقال رئيس اللجنة المنظمة للورشة الدكتور أحمد الفارس: إن الورشة التي تشهد مشاركة متحدثين من داخل المملكة تستهدف العاملين من أطباء الوراثة من استشاريين وأخصائيين ومتدربين، ومرشدي الطب الوراثي، وأخصائيي المختبرات الوراثية الجزئية والصبغية، وفنيي المختبرات الكيميائية والباحثين والباحثات من مراكز الأبحاث المختلفة. وأضاف أن المحاضرات تتحدث إجمالًا عن تقنية الجيل الجديد من الفحص التسلسلي للحمض النووي داخل المملكة العربية السعودية، والتجارب التي نتجت عن ذلك في المستشفيات، والاكتشافات التي تمت عن طريق استخدام هذه التقنية للحمض النووي، وتطبيقاته في مجالات الوراثة والأورام والأدوية والموضوعات ذات الصلة. من جهته نوه المتحدث الرسمي باسم الجمعية الدكتور زهير رهبيني، إلى جهود زملائه بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، على هذه الاستضافة والتنظيم. وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى إكساب المشاركين الجوانبَ الطبية والمهارات العملية للتقنيات الطبية المستخدمة في مجال الطب الوراثي حيال هذه التقنية، وفتح النقاش حول آخر المستجدّات في هذا المجال، والتي فتحت المجال للكشف وتشخيص الكثير من الأمراض الوراثية، وبالتالي تقديم الرعاية الصحية الأفضل للطفل المصاب والعائلة.

ورشة عمل "الجيل الجديد من الفحص التسلسلي للحمض النووي" بالدمام.. الخميس علي السحاري سبق 2019-12-08 تعقد الجمعية السعودية للطب الوراثي، ورشة عمل "تقنية الجيل الجديد من الفحص التسلسلي للحمض النووي"، والتي يستضيفها مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، الخميس المقبل.



تأتي الورشة التي تقام بمركز الأمير محمد بن فهد لتنمية الشباب بالدمام، امتدادًا للتعاون بين الجمعيات الطبية المتخصصة والتجمعات الطبية والصحية بالمناطق، في إطار البرنامج العلمي للجمعية للعام 2019.



وقال رئيس اللجنة المنظمة للورشة الدكتور أحمد الفارس: إن الورشة التي تشهد مشاركة متحدثين من داخل المملكة تستهدف العاملين من أطباء الوراثة من استشاريين وأخصائيين ومتدربين، ومرشدي الطب الوراثي، وأخصائيي المختبرات الوراثية الجزئية والصبغية، وفنيي المختبرات الكيميائية والباحثين والباحثات من مراكز الأبحاث المختلفة.



وأضاف أن المحاضرات تتحدث إجمالًا عن تقنية الجيل الجديد من الفحص التسلسلي للحمض النووي داخل المملكة العربية السعودية، والتجارب التي نتجت عن ذلك في المستشفيات، والاكتشافات التي تمت عن طريق استخدام هذه التقنية للحمض النووي، وتطبيقاته في مجالات الوراثة والأورام والأدوية والموضوعات ذات الصلة.



من جهته نوه المتحدث الرسمي باسم الجمعية الدكتور زهير رهبيني، إلى جهود زملائه بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، على هذه الاستضافة والتنظيم.



وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى إكساب المشاركين الجوانبَ الطبية والمهارات العملية للتقنيات الطبية المستخدمة في مجال الطب الوراثي حيال هذه التقنية، وفتح النقاش حول آخر المستجدّات في هذا المجال، والتي فتحت المجال للكشف وتشخيص الكثير من الأمراض الوراثية، وبالتالي تقديم الرعاية الصحية الأفضل للطفل المصاب والعائلة.

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441 05:44 PM

ورشة عمل "الجيل الجديد من الفحص التسلسلي للحمض النووي" بالدمام.. الخميس في إطار البرنامج العلمي للجمعية السعودية للعام 2019





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تعقد الجمعية السعودية للطب الوراثي، ورشة عمل "تقنية الجيل الجديد من الفحص التسلسلي للحمض النووي"، والتي يستضيفها مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، الخميس المقبل.



تأتي الورشة التي تقام بمركز الأمير محمد بن فهد لتنمية الشباب بالدمام، امتدادًا للتعاون بين الجمعيات الطبية المتخصصة والتجمعات الطبية والصحية بالمناطق، في إطار البرنامج العلمي للجمعية للعام 2019.



وقال رئيس اللجنة المنظمة للورشة الدكتور أحمد الفارس: إن الورشة التي تشهد مشاركة متحدثين من داخل المملكة تستهدف العاملين من أطباء الوراثة من استشاريين وأخصائيين ومتدربين، ومرشدي الطب الوراثي، وأخصائيي المختبرات الوراثية الجزئية والصبغية، وفنيي المختبرات الكيميائية والباحثين والباحثات من مراكز الأبحاث المختلفة.



وأضاف أن المحاضرات تتحدث إجمالًا عن تقنية الجيل الجديد من الفحص التسلسلي للحمض النووي داخل المملكة العربية السعودية، والتجارب التي نتجت عن ذلك في المستشفيات، والاكتشافات التي تمت عن طريق استخدام هذه التقنية للحمض النووي، وتطبيقاته في مجالات الوراثة والأورام والأدوية والموضوعات ذات الصلة.



من جهته نوه المتحدث الرسمي باسم الجمعية الدكتور زهير رهبيني، إلى جهود زملائه بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، على هذه الاستضافة والتنظيم.



وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى إكساب المشاركين الجوانبَ الطبية والمهارات العملية للتقنيات الطبية المستخدمة في مجال الطب الوراثي حيال هذه التقنية، وفتح النقاش حول آخر المستجدّات في هذا المجال، والتي فتحت المجال للكشف وتشخيص الكثير من الأمراض الوراثية، وبالتالي تقديم الرعاية الصحية الأفضل للطفل المصاب والعائلة.