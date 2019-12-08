النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ورشة عمل "الجيل الجديد من الفحص التسلسلي للحمض النووي" بالدمام.. الخميس

في إطار البرنامج العلمي للجمعية السعودية للعام 2019

تعقد الجمعية السعودية للطب الوراثي، ورشة عمل "تقنية الجيل الجديد من الفحص التسلسلي للحمض النووي"، والتي يستضيفها مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، الخميس المقبل.

تأتي الورشة التي تقام بمركز الأمير محمد بن فهد لتنمية الشباب بالدمام، امتدادًا للتعاون بين الجمعيات الطبية المتخصصة والتجمعات الطبية والصحية بالمناطق، في إطار البرنامج العلمي للجمعية للعام 2019.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للورشة الدكتور أحمد الفارس: إن الورشة التي تشهد مشاركة متحدثين من داخل المملكة تستهدف العاملين من أطباء الوراثة من استشاريين وأخصائيين ومتدربين، ومرشدي الطب الوراثي، وأخصائيي المختبرات الوراثية الجزئية والصبغية، وفنيي المختبرات الكيميائية والباحثين والباحثات من مراكز الأبحاث المختلفة.

وأضاف أن المحاضرات تتحدث إجمالًا عن تقنية الجيل الجديد من الفحص التسلسلي للحمض النووي داخل المملكة العربية السعودية، والتجارب التي نتجت عن ذلك في المستشفيات، والاكتشافات التي تمت عن طريق استخدام هذه التقنية للحمض النووي، وتطبيقاته في مجالات الوراثة والأورام والأدوية والموضوعات ذات الصلة.

من جهته نوه المتحدث الرسمي باسم الجمعية الدكتور زهير رهبيني، إلى جهود زملائه بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، على هذه الاستضافة والتنظيم.

وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى إكساب المشاركين الجوانبَ الطبية والمهارات العملية للتقنيات الطبية المستخدمة في مجال الطب الوراثي حيال هذه التقنية، وفتح النقاش حول آخر المستجدّات في هذا المجال، والتي فتحت المجال للكشف وتشخيص الكثير من الأمراض الوراثية، وبالتالي تقديم الرعاية الصحية الأفضل للطفل المصاب والعائلة.

الجمعية السعودية للطب الوراثي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
ورشة عمل "الجيل الجديد من الفحص التسلسلي للحمض النووي" بالدمام.. الخميس
سبق

تعقد الجمعية السعودية للطب الوراثي، ورشة عمل "تقنية الجيل الجديد من الفحص التسلسلي للحمض النووي"، والتي يستضيفها مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، الخميس المقبل.

تأتي الورشة التي تقام بمركز الأمير محمد بن فهد لتنمية الشباب بالدمام، امتدادًا للتعاون بين الجمعيات الطبية المتخصصة والتجمعات الطبية والصحية بالمناطق، في إطار البرنامج العلمي للجمعية للعام 2019.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للورشة الدكتور أحمد الفارس: إن الورشة التي تشهد مشاركة متحدثين من داخل المملكة تستهدف العاملين من أطباء الوراثة من استشاريين وأخصائيين ومتدربين، ومرشدي الطب الوراثي، وأخصائيي المختبرات الوراثية الجزئية والصبغية، وفنيي المختبرات الكيميائية والباحثين والباحثات من مراكز الأبحاث المختلفة.

وأضاف أن المحاضرات تتحدث إجمالًا عن تقنية الجيل الجديد من الفحص التسلسلي للحمض النووي داخل المملكة العربية السعودية، والتجارب التي نتجت عن ذلك في المستشفيات، والاكتشافات التي تمت عن طريق استخدام هذه التقنية للحمض النووي، وتطبيقاته في مجالات الوراثة والأورام والأدوية والموضوعات ذات الصلة.

من جهته نوه المتحدث الرسمي باسم الجمعية الدكتور زهير رهبيني، إلى جهود زملائه بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، على هذه الاستضافة والتنظيم.

وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى إكساب المشاركين الجوانبَ الطبية والمهارات العملية للتقنيات الطبية المستخدمة في مجال الطب الوراثي حيال هذه التقنية، وفتح النقاش حول آخر المستجدّات في هذا المجال، والتي فتحت المجال للكشف وتشخيص الكثير من الأمراض الوراثية، وبالتالي تقديم الرعاية الصحية الأفضل للطفل المصاب والعائلة.

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
05:44 PM

ورشة عمل "الجيل الجديد من الفحص التسلسلي للحمض النووي" بالدمام.. الخميس

في إطار البرنامج العلمي للجمعية السعودية للعام 2019

A A A
علي السحاري - الدمام
0
23

تعقد الجمعية السعودية للطب الوراثي، ورشة عمل "تقنية الجيل الجديد من الفحص التسلسلي للحمض النووي"، والتي يستضيفها مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، الخميس المقبل.

تأتي الورشة التي تقام بمركز الأمير محمد بن فهد لتنمية الشباب بالدمام، امتدادًا للتعاون بين الجمعيات الطبية المتخصصة والتجمعات الطبية والصحية بالمناطق، في إطار البرنامج العلمي للجمعية للعام 2019.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للورشة الدكتور أحمد الفارس: إن الورشة التي تشهد مشاركة متحدثين من داخل المملكة تستهدف العاملين من أطباء الوراثة من استشاريين وأخصائيين ومتدربين، ومرشدي الطب الوراثي، وأخصائيي المختبرات الوراثية الجزئية والصبغية، وفنيي المختبرات الكيميائية والباحثين والباحثات من مراكز الأبحاث المختلفة.

وأضاف أن المحاضرات تتحدث إجمالًا عن تقنية الجيل الجديد من الفحص التسلسلي للحمض النووي داخل المملكة العربية السعودية، والتجارب التي نتجت عن ذلك في المستشفيات، والاكتشافات التي تمت عن طريق استخدام هذه التقنية للحمض النووي، وتطبيقاته في مجالات الوراثة والأورام والأدوية والموضوعات ذات الصلة.

من جهته نوه المتحدث الرسمي باسم الجمعية الدكتور زهير رهبيني، إلى جهود زملائه بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، على هذه الاستضافة والتنظيم.

وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى إكساب المشاركين الجوانبَ الطبية والمهارات العملية للتقنيات الطبية المستخدمة في مجال الطب الوراثي حيال هذه التقنية، وفتح النقاش حول آخر المستجدّات في هذا المجال، والتي فتحت المجال للكشف وتشخيص الكثير من الأمراض الوراثية، وبالتالي تقديم الرعاية الصحية الأفضل للطفل المصاب والعائلة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,787
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,997
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,343
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,765

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب
دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة