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"تعليم صامطة" يكرم 50 معلمًا شاركوا في فعالية "أمشي لصحتي"

رعى مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي، حفل تكريم المشاركين في إنجاح فعالية أمشي لصحتي، والمعرض الصحي المصاحب، والدروس التطبيقية، والذي أقامه مكتب تعليم صامطة ممثلًا في شعبة التربية البدنية ووحدة الصحة المدرسية بديوانية بلدية صامطة.

وشهد الحفل حضور المساعد للشؤون المدرسية جابر بن محمد جبيع مدخلي، والمساعد للشؤون التعليمية خالد بن عبدالله جعبور، ورئيس قسم التربية البدنية بتعليم جازان إسماعيل رضوان.

وتم خلال الحفل تكريم أكثر من 50 معلمًا من معلمي التربية البدنية والإرشاد الصحي، و15 طالبًا شاركوا في الدروس التطبيقية والجهات الداعمة.

وأكد مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي، خلال كلمته؛ على أن المكرمين قدموا الكثير لإبراز فعالية "أمشى.. لصحتي" والمعرض الصحي المصاحب والدروس التطبيقية، وقد كانت جهودهم واضحه لتقديم نموذج ناجح في إدارة الفعالية وتحقيق أعلى درجات النجاح.

وأشاد "الصميلي" بجهود رئيس شعبة التربية البدنية، حمد كريري، ورئيس وحدة الشؤون الصحية المدرسية سلطان صميلي؛ اللذين شكّلا فريقًا متناغمًا استطاع أن يرسم خارطة لنجاح الفعالية، متمنيًا التوفيق والنجاح لهما ولجميع المشاركين. واختتم كلمته بالشكر للجميع وخاصة الجهات الداعمة للفعالية.

يذكر أن فعالية أمشي.. لصحتي والمعرض الصحي المصاحب، نُظمت الأسبوع ما قبل الماضي وشارك فيها أكثر من 600 فرد من الطلاب والقيادات الأمنية ورؤساء ومنسوبي الدوائر الحكومية والقيادات التعليمية ومعلمي التربية البدنية والمرشدين الصحيين بمدارس مكتب تعليم صامطة وباقي المكاتب، يتقدمهم وكيل محافظة صامطة موسى عواف، ومدير شرطة صامطة العقيد سعد مقبول القحطاني، ومدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم جازان الدكتور أحمد بن ظافري عطيف، ومساعد رئيس بلدية صامطة للخدمات يحيى جابر مشهور.

ويأتي تنفيذ هذه الفعالية لنشر ثقافة أهمية المشي للصحة؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

تعليم صامطة

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"تعليم صامطة" يكرم 50 معلمًا شاركوا في فعالية "أمشي لصحتي"
سبق

رعى مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي، حفل تكريم المشاركين في إنجاح فعالية أمشي لصحتي، والمعرض الصحي المصاحب، والدروس التطبيقية، والذي أقامه مكتب تعليم صامطة ممثلًا في شعبة التربية البدنية ووحدة الصحة المدرسية بديوانية بلدية صامطة.

وشهد الحفل حضور المساعد للشؤون المدرسية جابر بن محمد جبيع مدخلي، والمساعد للشؤون التعليمية خالد بن عبدالله جعبور، ورئيس قسم التربية البدنية بتعليم جازان إسماعيل رضوان.

وتم خلال الحفل تكريم أكثر من 50 معلمًا من معلمي التربية البدنية والإرشاد الصحي، و15 طالبًا شاركوا في الدروس التطبيقية والجهات الداعمة.

وأكد مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي، خلال كلمته؛ على أن المكرمين قدموا الكثير لإبراز فعالية "أمشى.. لصحتي" والمعرض الصحي المصاحب والدروس التطبيقية، وقد كانت جهودهم واضحه لتقديم نموذج ناجح في إدارة الفعالية وتحقيق أعلى درجات النجاح.

وأشاد "الصميلي" بجهود رئيس شعبة التربية البدنية، حمد كريري، ورئيس وحدة الشؤون الصحية المدرسية سلطان صميلي؛ اللذين شكّلا فريقًا متناغمًا استطاع أن يرسم خارطة لنجاح الفعالية، متمنيًا التوفيق والنجاح لهما ولجميع المشاركين. واختتم كلمته بالشكر للجميع وخاصة الجهات الداعمة للفعالية.

يذكر أن فعالية أمشي.. لصحتي والمعرض الصحي المصاحب، نُظمت الأسبوع ما قبل الماضي وشارك فيها أكثر من 600 فرد من الطلاب والقيادات الأمنية ورؤساء ومنسوبي الدوائر الحكومية والقيادات التعليمية ومعلمي التربية البدنية والمرشدين الصحيين بمدارس مكتب تعليم صامطة وباقي المكاتب، يتقدمهم وكيل محافظة صامطة موسى عواف، ومدير شرطة صامطة العقيد سعد مقبول القحطاني، ومدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم جازان الدكتور أحمد بن ظافري عطيف، ومساعد رئيس بلدية صامطة للخدمات يحيى جابر مشهور.

ويأتي تنفيذ هذه الفعالية لنشر ثقافة أهمية المشي للصحة؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441
02:35 PM

"تعليم صامطة" يكرم 50 معلمًا شاركوا في فعالية "أمشي لصحتي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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رعى مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي، حفل تكريم المشاركين في إنجاح فعالية أمشي لصحتي، والمعرض الصحي المصاحب، والدروس التطبيقية، والذي أقامه مكتب تعليم صامطة ممثلًا في شعبة التربية البدنية ووحدة الصحة المدرسية بديوانية بلدية صامطة.

وشهد الحفل حضور المساعد للشؤون المدرسية جابر بن محمد جبيع مدخلي، والمساعد للشؤون التعليمية خالد بن عبدالله جعبور، ورئيس قسم التربية البدنية بتعليم جازان إسماعيل رضوان.

وتم خلال الحفل تكريم أكثر من 50 معلمًا من معلمي التربية البدنية والإرشاد الصحي، و15 طالبًا شاركوا في الدروس التطبيقية والجهات الداعمة.

وأكد مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي، خلال كلمته؛ على أن المكرمين قدموا الكثير لإبراز فعالية "أمشى.. لصحتي" والمعرض الصحي المصاحب والدروس التطبيقية، وقد كانت جهودهم واضحه لتقديم نموذج ناجح في إدارة الفعالية وتحقيق أعلى درجات النجاح.

وأشاد "الصميلي" بجهود رئيس شعبة التربية البدنية، حمد كريري، ورئيس وحدة الشؤون الصحية المدرسية سلطان صميلي؛ اللذين شكّلا فريقًا متناغمًا استطاع أن يرسم خارطة لنجاح الفعالية، متمنيًا التوفيق والنجاح لهما ولجميع المشاركين. واختتم كلمته بالشكر للجميع وخاصة الجهات الداعمة للفعالية.

يذكر أن فعالية أمشي.. لصحتي والمعرض الصحي المصاحب، نُظمت الأسبوع ما قبل الماضي وشارك فيها أكثر من 600 فرد من الطلاب والقيادات الأمنية ورؤساء ومنسوبي الدوائر الحكومية والقيادات التعليمية ومعلمي التربية البدنية والمرشدين الصحيين بمدارس مكتب تعليم صامطة وباقي المكاتب، يتقدمهم وكيل محافظة صامطة موسى عواف، ومدير شرطة صامطة العقيد سعد مقبول القحطاني، ومدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم جازان الدكتور أحمد بن ظافري عطيف، ومساعد رئيس بلدية صامطة للخدمات يحيى جابر مشهور.

ويأتي تنفيذ هذه الفعالية لنشر ثقافة أهمية المشي للصحة؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

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