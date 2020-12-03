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"خشية الله في السر والعلن".. لقاء توجيهي بـ"هيئة الأمر بالمعروف" بالشرقية

ضمن سلسلة اللقاءات العلمية والتوعوية للرئاسة بتوجيه "السند"

نفّذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، اللقاء التوجيهي بعنوان "خشية الله في السر والعلن"، ألقاه فضيلة الدكتور محمد الزهراني.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات العلمية للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبر الاتصال المرئي، بحضور عدد من منسوبي فرع المنطقة الشرقية.

وبيّن فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أن مثل هذه اللقاءات تأتي بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند حفظه الله.

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"خشية الله في السر والعلن".. لقاء توجيهي بـ"هيئة الأمر بالمعروف" بالشرقية
سبق

نفّذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، اللقاء التوجيهي بعنوان "خشية الله في السر والعلن"، ألقاه فضيلة الدكتور محمد الزهراني.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات العلمية للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبر الاتصال المرئي، بحضور عدد من منسوبي فرع المنطقة الشرقية.

وبيّن فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أن مثل هذه اللقاءات تأتي بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند حفظه الله.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
02:02 PM

"خشية الله في السر والعلن".. لقاء توجيهي بـ"هيئة الأمر بالمعروف" بالشرقية

ضمن سلسلة اللقاءات العلمية والتوعوية للرئاسة بتوجيه "السند"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفّذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، اللقاء التوجيهي بعنوان "خشية الله في السر والعلن"، ألقاه فضيلة الدكتور محمد الزهراني.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات العلمية للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبر الاتصال المرئي، بحضور عدد من منسوبي فرع المنطقة الشرقية.

وبيّن فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أن مثل هذه اللقاءات تأتي بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند حفظه الله.

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