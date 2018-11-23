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رئيس الجامعة الإسلامية في النيجر يثمن جهود المملكة في دعم التعليم والارتقاء بالشباب

قال: يعد السبيل الأمثل لنهضة الأوطان ورقي الإنسان وإيجاد أجيال عاملة بنّاءة تفيد الحياة

ثمن رئيس الجامعة الإسلامية في النيجر الدكتور جمال بن طاهر جهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في دعم الشباب وتوجيهه للتعليم الذي يعد السبيل الأمثل لنهضة الأوطان ورقي الإنسان وإيجاد أجيال عاملة بنّاءة تفيد الحياة والمجتمع.
جاء ذلك عقب إقامة مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في النيجر ثلاث دورات تدريبية في صيانة الكمبيوتر والكهرباء والنجارة ضمت (120) طالبًا من طلاب الجامعة في مدينة ساي، حيث لفت إلى التعاون المثمر بين الندوة والجامعة في تقديم العديد من البرامج الهادفة والنافعة التي تفيد الطلاب علميًا وتسهم في بنائهم المعرفي.
وذكر: أن الجامعة تسعى إلى تنظيم وتشجيع مثل هذه الدورات التي تأتي بجانب الدراسة لتؤهل الطلاب وتزيد من خبراتهم وتنمي مواهبهم وتؤهل الراغبين منهم إلى سوق العمل والاكتفاء الذاتي وإقامة مشروعات تُعينهم على كسب العيش ومواجهة تكاليف الحياة.

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رئيس الجامعة الإسلامية في النيجر يثمن جهود المملكة في دعم التعليم والارتقاء بالشباب
سبق

ثمن رئيس الجامعة الإسلامية في النيجر الدكتور جمال بن طاهر جهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في دعم الشباب وتوجيهه للتعليم الذي يعد السبيل الأمثل لنهضة الأوطان ورقي الإنسان وإيجاد أجيال عاملة بنّاءة تفيد الحياة والمجتمع.
جاء ذلك عقب إقامة مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في النيجر ثلاث دورات تدريبية في صيانة الكمبيوتر والكهرباء والنجارة ضمت (120) طالبًا من طلاب الجامعة في مدينة ساي، حيث لفت إلى التعاون المثمر بين الندوة والجامعة في تقديم العديد من البرامج الهادفة والنافعة التي تفيد الطلاب علميًا وتسهم في بنائهم المعرفي.
وذكر: أن الجامعة تسعى إلى تنظيم وتشجيع مثل هذه الدورات التي تأتي بجانب الدراسة لتؤهل الطلاب وتزيد من خبراتهم وتنمي مواهبهم وتؤهل الراغبين منهم إلى سوق العمل والاكتفاء الذاتي وإقامة مشروعات تُعينهم على كسب العيش ومواجهة تكاليف الحياة.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
03:49 PM

رئيس الجامعة الإسلامية في النيجر يثمن جهود المملكة في دعم التعليم والارتقاء بالشباب

قال: يعد السبيل الأمثل لنهضة الأوطان ورقي الإنسان وإيجاد أجيال عاملة بنّاءة تفيد الحياة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ثمن رئيس الجامعة الإسلامية في النيجر الدكتور جمال بن طاهر جهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في دعم الشباب وتوجيهه للتعليم الذي يعد السبيل الأمثل لنهضة الأوطان ورقي الإنسان وإيجاد أجيال عاملة بنّاءة تفيد الحياة والمجتمع.
جاء ذلك عقب إقامة مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في النيجر ثلاث دورات تدريبية في صيانة الكمبيوتر والكهرباء والنجارة ضمت (120) طالبًا من طلاب الجامعة في مدينة ساي، حيث لفت إلى التعاون المثمر بين الندوة والجامعة في تقديم العديد من البرامج الهادفة والنافعة التي تفيد الطلاب علميًا وتسهم في بنائهم المعرفي.
وذكر: أن الجامعة تسعى إلى تنظيم وتشجيع مثل هذه الدورات التي تأتي بجانب الدراسة لتؤهل الطلاب وتزيد من خبراتهم وتنمي مواهبهم وتؤهل الراغبين منهم إلى سوق العمل والاكتفاء الذاتي وإقامة مشروعات تُعينهم على كسب العيش ومواجهة تكاليف الحياة.

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