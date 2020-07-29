قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء إن ترك الأضحية بلا طعام قبل ذبحها لفترة زمنية محددة، يساهم بتقليل الفضلات في أمعائها. وقالت "الغذاء والدواء" عبر حسابها في "تويتر": "يُنصح بعدم إطعام الأضحية قبل الذبح بـ12 ساعة، وتقديم الماء بشكل مستمر، وذلك لتقليل الفضلات في أمعائها، وتسهيل عملية سلخها".

"الغذاء والدواء" تنصح بعدم إطعام الأضحية قبل ذبحها بـ12 ساعة وتقديم الماء لها باستمرار ذياب الشمري سبق 2020-07-29 قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء إن ترك الأضحية بلا طعام قبل ذبحها لفترة زمنية محددة، يساهم بتقليل الفضلات في أمعائها.



وقالت "الغذاء والدواء" عبر حسابها في "تويتر": "يُنصح بعدم إطعام الأضحية قبل الذبح بـ12 ساعة، وتقديم الماء بشكل مستمر، وذلك لتقليل الفضلات في أمعائها، وتسهيل عملية سلخها".

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441 06:42 PM

"الغذاء والدواء" تنصح بعدم إطعام الأضحية قبل ذبحها بـ12 ساعة وتقديم الماء لها باستمرار لتقليل الفضلات في أمعائها وتسهيل عملية سلخها





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قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء إن ترك الأضحية بلا طعام قبل ذبحها لفترة زمنية محددة، يساهم بتقليل الفضلات في أمعائها.



وقالت "الغذاء والدواء" عبر حسابها في "تويتر": "يُنصح بعدم إطعام الأضحية قبل الذبح بـ12 ساعة، وتقديم الماء بشكل مستمر، وذلك لتقليل الفضلات في أمعائها، وتسهيل عملية سلخها".