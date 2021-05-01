النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

التحفيز استثمار.. "القصبي": رعاية الملك للمسابقة القرآنية تتويج لأبناء الوطن

أشاد بالجهود التي تبذلها "الإسلامية" للتنظيم في أبهى الحلل وتسخير كل السبل

أكد وزير التجارة والإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن الرعاية الملكية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في الدورة الثانية والعشرين تتويج لأبناء وبنات الوطن الغالي من حَفَظة كتاب الله الكريم. مبينًا أن تحفيز الأبناء على الاهتمام بالقرآن استثمار ديني معرفي، سينعكس أثره على المتسابقين أنفسهم ومجتمعهم.

جاء ذلك في تصريح لـ"القصبي" خلال حضوره حفل تكريم الفائزين في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثانية والعشرين، الذي كان نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-؛ إذ رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مساء الجمعة الحفل السنوي الذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، بحضور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.

وأوضح "القصبي" أن "هذا التكريم والدعم السخي من قيادتنا هو من مظاهر حفظ الله -عز وجل- للقرآن الكريم، وهو أمر حملته دولتنا المباركة منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله- بعناية واهتمام بالغَيْن، ومضى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - على هذا النهج القويم؛ ليكمل مسيرة هذه البلاد المباركة؛ كونها مهبط الوحي، ومنبع الرسالة، ومهوى أفئدة المسلمين، وقِبلتهم".

وأردف وزير الإعلام بأن هذه الجائزة ستسهم -بعون الله تعالى- في التشجيع على حفظ القرآن الكريم، وفَهْم معانيه، وإذكاء روح المنافسة بين حفظة كتاب الله من الطلاب والطالبات من أبناء الوطن. موضحًا أن تحفيز النشء والأبناء والبنات على الاهتمام بالقرآن الكريم نوع من الاستثمار الديني والمعرفي والسلوكي الذي سينعكس أثره على المتسابقين أنفسهم وعلى مجتمعهم حين تشيع بينهم أخلاق القرآن، ويعملون به إيمانًا وسلوكًا ومنهج حياة؛ يجعلهم يعيشون حياة ناجحة مطمئنة.

وأشاد "القصبي" بالجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة الوزير، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في تنظيم هذه المسابقة كل عام في أبهى حللها، وتسخير كل السبل والإمكانيات لتكون محققة لتطلعات القيادة الرشيدة.

وفي ختام تصريحه سأل وزيرُ الإعلام المولى -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، خير الجزاء على دعمهما وعنايتهما الدؤوبة بالقرآن الكريم، ونشر تعاليمه، وأن يحفظهما من كل سوء، ويُتِمَّ نعمه وخيراته على بلادنا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
التحفيز استثمار.. "القصبي": رعاية الملك للمسابقة القرآنية تتويج لأبناء الوطن
سبق

أكد وزير التجارة والإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن الرعاية الملكية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في الدورة الثانية والعشرين تتويج لأبناء وبنات الوطن الغالي من حَفَظة كتاب الله الكريم. مبينًا أن تحفيز الأبناء على الاهتمام بالقرآن استثمار ديني معرفي، سينعكس أثره على المتسابقين أنفسهم ومجتمعهم.

جاء ذلك في تصريح لـ"القصبي" خلال حضوره حفل تكريم الفائزين في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثانية والعشرين، الذي كان نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-؛ إذ رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مساء الجمعة الحفل السنوي الذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، بحضور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.

وأوضح "القصبي" أن "هذا التكريم والدعم السخي من قيادتنا هو من مظاهر حفظ الله -عز وجل- للقرآن الكريم، وهو أمر حملته دولتنا المباركة منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله- بعناية واهتمام بالغَيْن، ومضى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - على هذا النهج القويم؛ ليكمل مسيرة هذه البلاد المباركة؛ كونها مهبط الوحي، ومنبع الرسالة، ومهوى أفئدة المسلمين، وقِبلتهم".

وأردف وزير الإعلام بأن هذه الجائزة ستسهم -بعون الله تعالى- في التشجيع على حفظ القرآن الكريم، وفَهْم معانيه، وإذكاء روح المنافسة بين حفظة كتاب الله من الطلاب والطالبات من أبناء الوطن. موضحًا أن تحفيز النشء والأبناء والبنات على الاهتمام بالقرآن الكريم نوع من الاستثمار الديني والمعرفي والسلوكي الذي سينعكس أثره على المتسابقين أنفسهم وعلى مجتمعهم حين تشيع بينهم أخلاق القرآن، ويعملون به إيمانًا وسلوكًا ومنهج حياة؛ يجعلهم يعيشون حياة ناجحة مطمئنة.

وأشاد "القصبي" بالجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة الوزير، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في تنظيم هذه المسابقة كل عام في أبهى حللها، وتسخير كل السبل والإمكانيات لتكون محققة لتطلعات القيادة الرشيدة.

وفي ختام تصريحه سأل وزيرُ الإعلام المولى -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، خير الجزاء على دعمهما وعنايتهما الدؤوبة بالقرآن الكريم، ونشر تعاليمه، وأن يحفظهما من كل سوء، ويُتِمَّ نعمه وخيراته على بلادنا.

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
01:56 AM

التحفيز استثمار.. "القصبي": رعاية الملك للمسابقة القرآنية تتويج لأبناء الوطن

أشاد بالجهود التي تبذلها "الإسلامية" للتنظيم في أبهى الحلل وتسخير كل السبل

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
2
3,467

أكد وزير التجارة والإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن الرعاية الملكية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في الدورة الثانية والعشرين تتويج لأبناء وبنات الوطن الغالي من حَفَظة كتاب الله الكريم. مبينًا أن تحفيز الأبناء على الاهتمام بالقرآن استثمار ديني معرفي، سينعكس أثره على المتسابقين أنفسهم ومجتمعهم.

جاء ذلك في تصريح لـ"القصبي" خلال حضوره حفل تكريم الفائزين في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثانية والعشرين، الذي كان نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-؛ إذ رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مساء الجمعة الحفل السنوي الذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، بحضور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.

وأوضح "القصبي" أن "هذا التكريم والدعم السخي من قيادتنا هو من مظاهر حفظ الله -عز وجل- للقرآن الكريم، وهو أمر حملته دولتنا المباركة منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله- بعناية واهتمام بالغَيْن، ومضى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - على هذا النهج القويم؛ ليكمل مسيرة هذه البلاد المباركة؛ كونها مهبط الوحي، ومنبع الرسالة، ومهوى أفئدة المسلمين، وقِبلتهم".

وأردف وزير الإعلام بأن هذه الجائزة ستسهم -بعون الله تعالى- في التشجيع على حفظ القرآن الكريم، وفَهْم معانيه، وإذكاء روح المنافسة بين حفظة كتاب الله من الطلاب والطالبات من أبناء الوطن. موضحًا أن تحفيز النشء والأبناء والبنات على الاهتمام بالقرآن الكريم نوع من الاستثمار الديني والمعرفي والسلوكي الذي سينعكس أثره على المتسابقين أنفسهم وعلى مجتمعهم حين تشيع بينهم أخلاق القرآن، ويعملون به إيمانًا وسلوكًا ومنهج حياة؛ يجعلهم يعيشون حياة ناجحة مطمئنة.

وأشاد "القصبي" بالجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة الوزير، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في تنظيم هذه المسابقة كل عام في أبهى حللها، وتسخير كل السبل والإمكانيات لتكون محققة لتطلعات القيادة الرشيدة.

وفي ختام تصريحه سأل وزيرُ الإعلام المولى -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، خير الجزاء على دعمهما وعنايتهما الدؤوبة بالقرآن الكريم، ونشر تعاليمه، وأن يحفظهما من كل سوء، ويُتِمَّ نعمه وخيراته على بلادنا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,475
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,299
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,841
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,743

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي
"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

غسان محمد عسيلان
خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خالد الشبانة
شكرًا للقائمين على "إحسان"

شكرًا للقائمين على "إحسان"

حسن آل عمير
محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

سعيد آل جندب
الرمان المخدِّر..!

الرمان المخدِّر..!

محمد الصيعري
نحو إعلام يواكب رؤية 2030

نحو إعلام يواكب رؤية 2030

محمد الحيدر
القانون في لبنان انتهى!!

القانون في لبنان انتهى!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة