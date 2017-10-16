النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العتيبي" يوضح حقيقة تكدس طالبات الكلية الجامعية بتربة

عقب شكوى الأهالي من تهالك بعض الطاولات والكراسي

أكد المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الطائف الدكتور سطام بن ربيع العتيبي، بخصوص شكوى تكدّس الطالبات بالكلية الجامعية بتربة؛ أنه لا يوجد هناك أي تكدس، وأن مقر الطالبات الحالي يشمل مبنييْن منفصلين، يتكون كل مبنى من طابقين (أرضي وعلوي)، أحد هذين المبنيين خاص بالقاعات للتخصصات النظرية، والآخر خاص بالمعامل للتخصصات التطبيقية.

وتفصيلًا، تَلَقّت "سبق" عددًا من شكاوى أولياء الأمور بسبب تكدس يفوق أعداد الطاقة الاستيعابية التي تتحملها الفصول بالكلية الجامعية بمحافظة تربة؛ نظرًا لإغلاق مبنى كلية الآداب والتربية ونقل الطالبات إلى المبنى العلمي؛ في ظل تهالك بعض الطاولات والكراسي والسبورات.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الصور ومقاطع الفيديو التي تُظهر حالة مبنى الكلية الحالي بتربة، والتي تُوَضّح سوء حالته الراهنة في عدد من الفصول التعليمية.

وردًّا على استفسار "سبق" قال المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الطائف الدكتور سطام بن ربيع العتيبي: إشارة إلى ما ورد في استفساركم عن تكدس الطالبات بالكلية الجامعية بتربة؛ نؤكد لكم أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة، وإيضاحًا للحقيقة لكم ولقرائكم الأعزاء، نورد أن مقر الطالبات الحالي يشمل مبنييْن منفصلين، يتكون كل مبنى من طابقين (أرضي وعلوي)، أحد هذين المبنييْن خاص بالقاعات للتخصصات النظرية، والآخر خاص بالمعامل للتخصصات التطبيقية.

وأضاف "العتيبي" أن إدارة الكلية، أعدت خطة مسبقة تمهيدًا لدمج المبنين، شَمِلت العمل على توسيع وزيادة وإنشاء قاعات دراسية جديدة، وفتح فصول افتراضية على نظام إدارة التعلم (بلاكبورد) للمواد العامة النظرية؛ وذلك أسوة بكثير من الجامعات، ومنها جامعة الطائف التي تطبّق هذه الفصول في العديد من التخصصات النظرية المتاحة بكلياتها بتجهيز فناء خلفي خارجي واسع، وإنشاء أكثر من بوابة لدخول وخروج منسوبات وطالبات الكلية، وكذلك إضافة مخارج طوارئ.

وأشار إلى أن آلية إعداد الجداول للطالبات، قد أخذت بعين الاعتبار الطاقة الاستيعابية الحالية للمبنى، وكذلك أعداد الطالبات؛ فأدرجت محاضرات صباحية وأخرى مسائية؛ بحيث يتواجد أقل من نصف العدد الإجمالي للطالبات في الفترة الواحدة.

وأردف: أنه بناءً على الإجراءات السابقة التي اتخذتها إدارة الكلية، اكتمل دمج المبنيين بنجاح ولله الحمد، وتسير العملية التعليمية بشكل طبيعي، ولم تسجل أية ملاحظات أو شكاوى عن تكدس بين الطالبات أو خلافه حتى هذه اللحظة.

واختتم "العتيبي" تصريحه بقوله نأمل أن تكون المعلومات الواردة أعلاه كافية لإيضاح الحقيقة حول ما ورد في الشكوى.

الكلية الجامعية بتربة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العتيبي" يوضح حقيقة تكدس طالبات الكلية الجامعية بتربة
سبق

أكد المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الطائف الدكتور سطام بن ربيع العتيبي، بخصوص شكوى تكدّس الطالبات بالكلية الجامعية بتربة؛ أنه لا يوجد هناك أي تكدس، وأن مقر الطالبات الحالي يشمل مبنييْن منفصلين، يتكون كل مبنى من طابقين (أرضي وعلوي)، أحد هذين المبنيين خاص بالقاعات للتخصصات النظرية، والآخر خاص بالمعامل للتخصصات التطبيقية.

وتفصيلًا، تَلَقّت "سبق" عددًا من شكاوى أولياء الأمور بسبب تكدس يفوق أعداد الطاقة الاستيعابية التي تتحملها الفصول بالكلية الجامعية بمحافظة تربة؛ نظرًا لإغلاق مبنى كلية الآداب والتربية ونقل الطالبات إلى المبنى العلمي؛ في ظل تهالك بعض الطاولات والكراسي والسبورات.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الصور ومقاطع الفيديو التي تُظهر حالة مبنى الكلية الحالي بتربة، والتي تُوَضّح سوء حالته الراهنة في عدد من الفصول التعليمية.

وردًّا على استفسار "سبق" قال المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الطائف الدكتور سطام بن ربيع العتيبي: إشارة إلى ما ورد في استفساركم عن تكدس الطالبات بالكلية الجامعية بتربة؛ نؤكد لكم أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة، وإيضاحًا للحقيقة لكم ولقرائكم الأعزاء، نورد أن مقر الطالبات الحالي يشمل مبنييْن منفصلين، يتكون كل مبنى من طابقين (أرضي وعلوي)، أحد هذين المبنييْن خاص بالقاعات للتخصصات النظرية، والآخر خاص بالمعامل للتخصصات التطبيقية.

وأضاف "العتيبي" أن إدارة الكلية، أعدت خطة مسبقة تمهيدًا لدمج المبنين، شَمِلت العمل على توسيع وزيادة وإنشاء قاعات دراسية جديدة، وفتح فصول افتراضية على نظام إدارة التعلم (بلاكبورد) للمواد العامة النظرية؛ وذلك أسوة بكثير من الجامعات، ومنها جامعة الطائف التي تطبّق هذه الفصول في العديد من التخصصات النظرية المتاحة بكلياتها بتجهيز فناء خلفي خارجي واسع، وإنشاء أكثر من بوابة لدخول وخروج منسوبات وطالبات الكلية، وكذلك إضافة مخارج طوارئ.

وأشار إلى أن آلية إعداد الجداول للطالبات، قد أخذت بعين الاعتبار الطاقة الاستيعابية الحالية للمبنى، وكذلك أعداد الطالبات؛ فأدرجت محاضرات صباحية وأخرى مسائية؛ بحيث يتواجد أقل من نصف العدد الإجمالي للطالبات في الفترة الواحدة.

وأردف: أنه بناءً على الإجراءات السابقة التي اتخذتها إدارة الكلية، اكتمل دمج المبنيين بنجاح ولله الحمد، وتسير العملية التعليمية بشكل طبيعي، ولم تسجل أية ملاحظات أو شكاوى عن تكدس بين الطالبات أو خلافه حتى هذه اللحظة.

واختتم "العتيبي" تصريحه بقوله نأمل أن تكون المعلومات الواردة أعلاه كافية لإيضاح الحقيقة حول ما ورد في الشكوى.

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
09:29 AM

"العتيبي" يوضح حقيقة تكدس طالبات الكلية الجامعية بتربة

عقب شكوى الأهالي من تهالك بعض الطاولات والكراسي

A A A
متعب البقمي - تربة
1
867

أكد المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الطائف الدكتور سطام بن ربيع العتيبي، بخصوص شكوى تكدّس الطالبات بالكلية الجامعية بتربة؛ أنه لا يوجد هناك أي تكدس، وأن مقر الطالبات الحالي يشمل مبنييْن منفصلين، يتكون كل مبنى من طابقين (أرضي وعلوي)، أحد هذين المبنيين خاص بالقاعات للتخصصات النظرية، والآخر خاص بالمعامل للتخصصات التطبيقية.

وتفصيلًا، تَلَقّت "سبق" عددًا من شكاوى أولياء الأمور بسبب تكدس يفوق أعداد الطاقة الاستيعابية التي تتحملها الفصول بالكلية الجامعية بمحافظة تربة؛ نظرًا لإغلاق مبنى كلية الآداب والتربية ونقل الطالبات إلى المبنى العلمي؛ في ظل تهالك بعض الطاولات والكراسي والسبورات.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الصور ومقاطع الفيديو التي تُظهر حالة مبنى الكلية الحالي بتربة، والتي تُوَضّح سوء حالته الراهنة في عدد من الفصول التعليمية.

وردًّا على استفسار "سبق" قال المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الطائف الدكتور سطام بن ربيع العتيبي: إشارة إلى ما ورد في استفساركم عن تكدس الطالبات بالكلية الجامعية بتربة؛ نؤكد لكم أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة، وإيضاحًا للحقيقة لكم ولقرائكم الأعزاء، نورد أن مقر الطالبات الحالي يشمل مبنييْن منفصلين، يتكون كل مبنى من طابقين (أرضي وعلوي)، أحد هذين المبنييْن خاص بالقاعات للتخصصات النظرية، والآخر خاص بالمعامل للتخصصات التطبيقية.

وأضاف "العتيبي" أن إدارة الكلية، أعدت خطة مسبقة تمهيدًا لدمج المبنين، شَمِلت العمل على توسيع وزيادة وإنشاء قاعات دراسية جديدة، وفتح فصول افتراضية على نظام إدارة التعلم (بلاكبورد) للمواد العامة النظرية؛ وذلك أسوة بكثير من الجامعات، ومنها جامعة الطائف التي تطبّق هذه الفصول في العديد من التخصصات النظرية المتاحة بكلياتها بتجهيز فناء خلفي خارجي واسع، وإنشاء أكثر من بوابة لدخول وخروج منسوبات وطالبات الكلية، وكذلك إضافة مخارج طوارئ.

وأشار إلى أن آلية إعداد الجداول للطالبات، قد أخذت بعين الاعتبار الطاقة الاستيعابية الحالية للمبنى، وكذلك أعداد الطالبات؛ فأدرجت محاضرات صباحية وأخرى مسائية؛ بحيث يتواجد أقل من نصف العدد الإجمالي للطالبات في الفترة الواحدة.

وأردف: أنه بناءً على الإجراءات السابقة التي اتخذتها إدارة الكلية، اكتمل دمج المبنيين بنجاح ولله الحمد، وتسير العملية التعليمية بشكل طبيعي، ولم تسجل أية ملاحظات أو شكاوى عن تكدس بين الطالبات أو خلافه حتى هذه اللحظة.

واختتم "العتيبي" تصريحه بقوله نأمل أن تكون المعلومات الواردة أعلاه كافية لإيضاح الحقيقة حول ما ورد في الشكوى.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,175
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,826
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,939
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,668

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع
هل ما نفعله جهل؟

هل ما نفعله جهل؟

صالح مطر الغامدي
العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة