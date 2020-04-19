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#مبتعث_في_قلب_وطني.. رسالة من طلاب الخارج تثمن الخدمات وعودة العالقين

هاشتاق قدّموا فيه الشكر للقيادة لما وجدوه من رعاية واهتمام في ظل جائحة "كورونا"

أنشأ المبتعثون السعوديون خارج الوطن، وسمًا عنونوه باسم #مبتعث_في_قلب_وطني، وصل لمراكز متقدمة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ وذلك كرسالة شكر منهم لولاة الأمر -حفظهم الله- ‏ لما وجدوه من اهتمام وعناية وتوفير كل الخدمات والرعاية وإعادة العالقين خارج المملكة بسبب جائحة فيروس "كورونا".

حيث أظهر الهاشتاق رسالة من مبتعثي الوطن قدموا من خلاله شكرهم لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- لما وجدوه من رعاية واهتمام من سفارات المملكة بتسخير كل الخدمات لهم في ظل الأوضاع الراهنة، وتيسير رحلات جوية لإعادة العالقين لأرض الوطن من الدول الموبؤة بفيروس "كورونا"، وأيضًا لقيام المملكة بإجراء كل الاحترازات من أجل الحفاظ على سلامة المواطن.

ويقول أحد القائمين على المبادرة المهندس علي الصبحي: إن الوطن يستحق منا أن نبادر من أجله وهذا واجبنا، وأنهم في شبكات التواصل الاجتماعي أغلب الأوقات؛ ولذا فالوطن يستحق أن نخصص له جزءًا من وقتنا، ونعبر عن مدى امتنانا لهذا البلد العظيم ولحكامه حفظهم الله ورعاهم.

وأضاف: "الهدف أن نوصل أصوات المبتعثين إلى وطننا الغالي الذي حرص على سلامتهم ونقول بكل فخر ارفع رأسك أنت سعودي".

فيما يقول المبتعث حسن راشد الصبحي: إنه يحق لكل مواطن سعودي أن يرفع رأسه شموخًا وفخرًا بما تَحقق على أرض وطنه المعطاء، وندعو الله العلي القدير أن يحفظ لنا ولاة أمرنا، وأن يمتعهم بالصحة والعافية، وأن يجزيهم خير الجزاء؛ لما يبذلونه لراحة أبناء هذا الشعب الوفي.

المبتعثون السعوديون فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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#مبتعث_في_قلب_وطني.. رسالة من طلاب الخارج تثمن الخدمات وعودة العالقين
سبق

أنشأ المبتعثون السعوديون خارج الوطن، وسمًا عنونوه باسم #مبتعث_في_قلب_وطني، وصل لمراكز متقدمة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ وذلك كرسالة شكر منهم لولاة الأمر -حفظهم الله- ‏ لما وجدوه من اهتمام وعناية وتوفير كل الخدمات والرعاية وإعادة العالقين خارج المملكة بسبب جائحة فيروس "كورونا".

حيث أظهر الهاشتاق رسالة من مبتعثي الوطن قدموا من خلاله شكرهم لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- لما وجدوه من رعاية واهتمام من سفارات المملكة بتسخير كل الخدمات لهم في ظل الأوضاع الراهنة، وتيسير رحلات جوية لإعادة العالقين لأرض الوطن من الدول الموبؤة بفيروس "كورونا"، وأيضًا لقيام المملكة بإجراء كل الاحترازات من أجل الحفاظ على سلامة المواطن.

ويقول أحد القائمين على المبادرة المهندس علي الصبحي: إن الوطن يستحق منا أن نبادر من أجله وهذا واجبنا، وأنهم في شبكات التواصل الاجتماعي أغلب الأوقات؛ ولذا فالوطن يستحق أن نخصص له جزءًا من وقتنا، ونعبر عن مدى امتنانا لهذا البلد العظيم ولحكامه حفظهم الله ورعاهم.

وأضاف: "الهدف أن نوصل أصوات المبتعثين إلى وطننا الغالي الذي حرص على سلامتهم ونقول بكل فخر ارفع رأسك أنت سعودي".

فيما يقول المبتعث حسن راشد الصبحي: إنه يحق لكل مواطن سعودي أن يرفع رأسه شموخًا وفخرًا بما تَحقق على أرض وطنه المعطاء، وندعو الله العلي القدير أن يحفظ لنا ولاة أمرنا، وأن يمتعهم بالصحة والعافية، وأن يجزيهم خير الجزاء؛ لما يبذلونه لراحة أبناء هذا الشعب الوفي.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
09:08 AM

#مبتعث_في_قلب_وطني.. رسالة من طلاب الخارج تثمن الخدمات وعودة العالقين

هاشتاق قدّموا فيه الشكر للقيادة لما وجدوه من رعاية واهتمام في ظل جائحة "كورونا"

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سعود الدعجاني - جدة
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أنشأ المبتعثون السعوديون خارج الوطن، وسمًا عنونوه باسم #مبتعث_في_قلب_وطني، وصل لمراكز متقدمة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ وذلك كرسالة شكر منهم لولاة الأمر -حفظهم الله- ‏ لما وجدوه من اهتمام وعناية وتوفير كل الخدمات والرعاية وإعادة العالقين خارج المملكة بسبب جائحة فيروس "كورونا".

حيث أظهر الهاشتاق رسالة من مبتعثي الوطن قدموا من خلاله شكرهم لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- لما وجدوه من رعاية واهتمام من سفارات المملكة بتسخير كل الخدمات لهم في ظل الأوضاع الراهنة، وتيسير رحلات جوية لإعادة العالقين لأرض الوطن من الدول الموبؤة بفيروس "كورونا"، وأيضًا لقيام المملكة بإجراء كل الاحترازات من أجل الحفاظ على سلامة المواطن.

ويقول أحد القائمين على المبادرة المهندس علي الصبحي: إن الوطن يستحق منا أن نبادر من أجله وهذا واجبنا، وأنهم في شبكات التواصل الاجتماعي أغلب الأوقات؛ ولذا فالوطن يستحق أن نخصص له جزءًا من وقتنا، ونعبر عن مدى امتنانا لهذا البلد العظيم ولحكامه حفظهم الله ورعاهم.

وأضاف: "الهدف أن نوصل أصوات المبتعثين إلى وطننا الغالي الذي حرص على سلامتهم ونقول بكل فخر ارفع رأسك أنت سعودي".

فيما يقول المبتعث حسن راشد الصبحي: إنه يحق لكل مواطن سعودي أن يرفع رأسه شموخًا وفخرًا بما تَحقق على أرض وطنه المعطاء، وندعو الله العلي القدير أن يحفظ لنا ولاة أمرنا، وأن يمتعهم بالصحة والعافية، وأن يجزيهم خير الجزاء؛ لما يبذلونه لراحة أبناء هذا الشعب الوفي.

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