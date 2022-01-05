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هذا ما قالته للطبيب قبل العملية.. استئصال كلية وحالب ‏ومثانة ورحم من أربعينية بالطائف

في جراحة معقدة جرت لأول مرة على مستوى المحافظة واستمرت لأكثر من 10 ساعات

أبلغت طبيبها بأن يخبر أسرتها في حال وفاتها بأن يرعوا طفليها الوحيدين اللذان ترعاهما.. كانت تلك كلمات مريضة في أواخر العقد الرابع من عمرها تعاني من سرطان المثانة البولية من الدرجة الرابعة، بالإضافة إلى تكوّن ورم بالكلْية اليسرى، مما جعلها تعيش حالة من الآلام المستمرة والمعاناة الدائمة مع المرض، وحالات من وجود دم بالبول.

وأوضح رئيس قسم الأورام بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف الدكتور عبدالرحمن الربيعي، لـ"سبق"، أن المريضة شُخّصت حالتها بمرض سرطان المثانة البولية من الدرجة الرابعة، وتكوّن ورم بالكلية اليسرى، وتم وضع خطة علاجية بالتعاون مع قسم المسالك البولية، وبدأت بالمرحلة الأولى بجلسات علاج كيماوي بما يعرف (neoadjuvant chemotherapy).

من جانبه، كشف رئيس قسم المسالك بالمستشفى الدكتور عبدالعزيز المالكي، أن الخطة العلاجية للمريضة استكملت بالمرحلة الثانية، وهي الاستئصال الجذري للمثانة والأعضاء الملاصقة للمثانة (Radical Nephro-Uretero-Cystectomy) حيث تم إجراء عملية نوعية ودقيقة تُجرى لأول مرة على مستوى المحافظة استمرت لأكثر من 10 ساعات متواصلة تم خلالها استئصال الكلية اليسرى، والحالب‏، والمثانة البولية، والرحم، والمبيضين، والغدد اللمفاوية المجاورة، كما تم تكوين مثانة بولية بديلة باستخدام جزء من الأمعاء الدقيقة، كما شملت الخطة مرحلة ثالثة بإكمال جلسات العلاج الكيماوي إذا لزم الأمر.

وشدد الدكتور "المالكي" على أن وجود دم بالبول قد يكون دلالة لأورام الكلى والمثانة خصوصًا لمن تجاوزت أعمارهم الخمسين عامًا، وكان من المدخنين لمدة تزيد على عشر سنوات فأكثر، ناصحًا الأشخاص الذين يلاحظون تغير لون البول التوجه لأقرب مستوصف ليتم معاينته وتقييمه، ومن ثم توجيهه إلى المسار العلاجي الصحيح.

ونجحت العملية -ولله الحمد- بتضافر الجهود وتكامل الأدوار من دعم إدارة المستشفى، ومن ثم ترتيب ودراسة المتطلبات وتذليل الصعاب لعمل العملية من خلال ترتيب "محمود السمان وعبدالرحمن العسيري" بقسم العمليات، وأيضًا مشاركة قسم التخدير ممثلاً بالدكتورة حميدة عودة، والدكتور أحمد حداد، وبسام الزهراني، ومن الفنيين زيد السفياني، والدكتور عبدالله الحارثي، والدكتور حامد الحارثي من قسم العناية المركزة، كما أشرف على تجهيز المريضة وتحضيرها كل من الدكتور: أحمد مختار، ورئيس الأطباء المقيمين الدكتور مشاري النفيعي، والدكتور محمد عادل القرشي، فيما أجرى العملية كل من استشاري جراحة المسالك البولية الدكتور عبدالله غازي، ورئيس قسم جراحة المسالك البولية الدكتور عبدالعزيز المالكي، والاستشاري الدكتور عصام النجار، والدكتور نصار القرشي.

وترقد المريضة حاليًا بقسم التنويم، وحالتها الصحية جيدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هذا ما قالته للطبيب قبل العملية.. استئصال كلية وحالب ‏ومثانة ورحم من أربعينية بالطائف
سبق

أبلغت طبيبها بأن يخبر أسرتها في حال وفاتها بأن يرعوا طفليها الوحيدين اللذان ترعاهما.. كانت تلك كلمات مريضة في أواخر العقد الرابع من عمرها تعاني من سرطان المثانة البولية من الدرجة الرابعة، بالإضافة إلى تكوّن ورم بالكلْية اليسرى، مما جعلها تعيش حالة من الآلام المستمرة والمعاناة الدائمة مع المرض، وحالات من وجود دم بالبول.

وأوضح رئيس قسم الأورام بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف الدكتور عبدالرحمن الربيعي، لـ"سبق"، أن المريضة شُخّصت حالتها بمرض سرطان المثانة البولية من الدرجة الرابعة، وتكوّن ورم بالكلية اليسرى، وتم وضع خطة علاجية بالتعاون مع قسم المسالك البولية، وبدأت بالمرحلة الأولى بجلسات علاج كيماوي بما يعرف (neoadjuvant chemotherapy).

من جانبه، كشف رئيس قسم المسالك بالمستشفى الدكتور عبدالعزيز المالكي، أن الخطة العلاجية للمريضة استكملت بالمرحلة الثانية، وهي الاستئصال الجذري للمثانة والأعضاء الملاصقة للمثانة (Radical Nephro-Uretero-Cystectomy) حيث تم إجراء عملية نوعية ودقيقة تُجرى لأول مرة على مستوى المحافظة استمرت لأكثر من 10 ساعات متواصلة تم خلالها استئصال الكلية اليسرى، والحالب‏، والمثانة البولية، والرحم، والمبيضين، والغدد اللمفاوية المجاورة، كما تم تكوين مثانة بولية بديلة باستخدام جزء من الأمعاء الدقيقة، كما شملت الخطة مرحلة ثالثة بإكمال جلسات العلاج الكيماوي إذا لزم الأمر.

وشدد الدكتور "المالكي" على أن وجود دم بالبول قد يكون دلالة لأورام الكلى والمثانة خصوصًا لمن تجاوزت أعمارهم الخمسين عامًا، وكان من المدخنين لمدة تزيد على عشر سنوات فأكثر، ناصحًا الأشخاص الذين يلاحظون تغير لون البول التوجه لأقرب مستوصف ليتم معاينته وتقييمه، ومن ثم توجيهه إلى المسار العلاجي الصحيح.

ونجحت العملية -ولله الحمد- بتضافر الجهود وتكامل الأدوار من دعم إدارة المستشفى، ومن ثم ترتيب ودراسة المتطلبات وتذليل الصعاب لعمل العملية من خلال ترتيب "محمود السمان وعبدالرحمن العسيري" بقسم العمليات، وأيضًا مشاركة قسم التخدير ممثلاً بالدكتورة حميدة عودة، والدكتور أحمد حداد، وبسام الزهراني، ومن الفنيين زيد السفياني، والدكتور عبدالله الحارثي، والدكتور حامد الحارثي من قسم العناية المركزة، كما أشرف على تجهيز المريضة وتحضيرها كل من الدكتور: أحمد مختار، ورئيس الأطباء المقيمين الدكتور مشاري النفيعي، والدكتور محمد عادل القرشي، فيما أجرى العملية كل من استشاري جراحة المسالك البولية الدكتور عبدالله غازي، ورئيس قسم جراحة المسالك البولية الدكتور عبدالعزيز المالكي، والاستشاري الدكتور عصام النجار، والدكتور نصار القرشي.

وترقد المريضة حاليًا بقسم التنويم، وحالتها الصحية جيدة.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
03:42 PM

هذا ما قالته للطبيب قبل العملية.. استئصال كلية وحالب ‏ومثانة ورحم من أربعينية بالطائف

في جراحة معقدة جرت لأول مرة على مستوى المحافظة واستمرت لأكثر من 10 ساعات

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فهد العتيبي - الطائف
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أبلغت طبيبها بأن يخبر أسرتها في حال وفاتها بأن يرعوا طفليها الوحيدين اللذان ترعاهما.. كانت تلك كلمات مريضة في أواخر العقد الرابع من عمرها تعاني من سرطان المثانة البولية من الدرجة الرابعة، بالإضافة إلى تكوّن ورم بالكلْية اليسرى، مما جعلها تعيش حالة من الآلام المستمرة والمعاناة الدائمة مع المرض، وحالات من وجود دم بالبول.

وأوضح رئيس قسم الأورام بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف الدكتور عبدالرحمن الربيعي، لـ"سبق"، أن المريضة شُخّصت حالتها بمرض سرطان المثانة البولية من الدرجة الرابعة، وتكوّن ورم بالكلية اليسرى، وتم وضع خطة علاجية بالتعاون مع قسم المسالك البولية، وبدأت بالمرحلة الأولى بجلسات علاج كيماوي بما يعرف (neoadjuvant chemotherapy).

من جانبه، كشف رئيس قسم المسالك بالمستشفى الدكتور عبدالعزيز المالكي، أن الخطة العلاجية للمريضة استكملت بالمرحلة الثانية، وهي الاستئصال الجذري للمثانة والأعضاء الملاصقة للمثانة (Radical Nephro-Uretero-Cystectomy) حيث تم إجراء عملية نوعية ودقيقة تُجرى لأول مرة على مستوى المحافظة استمرت لأكثر من 10 ساعات متواصلة تم خلالها استئصال الكلية اليسرى، والحالب‏، والمثانة البولية، والرحم، والمبيضين، والغدد اللمفاوية المجاورة، كما تم تكوين مثانة بولية بديلة باستخدام جزء من الأمعاء الدقيقة، كما شملت الخطة مرحلة ثالثة بإكمال جلسات العلاج الكيماوي إذا لزم الأمر.

وشدد الدكتور "المالكي" على أن وجود دم بالبول قد يكون دلالة لأورام الكلى والمثانة خصوصًا لمن تجاوزت أعمارهم الخمسين عامًا، وكان من المدخنين لمدة تزيد على عشر سنوات فأكثر، ناصحًا الأشخاص الذين يلاحظون تغير لون البول التوجه لأقرب مستوصف ليتم معاينته وتقييمه، ومن ثم توجيهه إلى المسار العلاجي الصحيح.

ونجحت العملية -ولله الحمد- بتضافر الجهود وتكامل الأدوار من دعم إدارة المستشفى، ومن ثم ترتيب ودراسة المتطلبات وتذليل الصعاب لعمل العملية من خلال ترتيب "محمود السمان وعبدالرحمن العسيري" بقسم العمليات، وأيضًا مشاركة قسم التخدير ممثلاً بالدكتورة حميدة عودة، والدكتور أحمد حداد، وبسام الزهراني، ومن الفنيين زيد السفياني، والدكتور عبدالله الحارثي، والدكتور حامد الحارثي من قسم العناية المركزة، كما أشرف على تجهيز المريضة وتحضيرها كل من الدكتور: أحمد مختار، ورئيس الأطباء المقيمين الدكتور مشاري النفيعي، والدكتور محمد عادل القرشي، فيما أجرى العملية كل من استشاري جراحة المسالك البولية الدكتور عبدالله غازي، ورئيس قسم جراحة المسالك البولية الدكتور عبدالعزيز المالكي، والاستشاري الدكتور عصام النجار، والدكتور نصار القرشي.

وترقد المريضة حاليًا بقسم التنويم، وحالتها الصحية جيدة.

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