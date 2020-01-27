صدأ حديد "الحلم".. 5 أعوام من المخاوف تحاصر طالبات "آداب الدرب"!

تهالك المبنى الحالي ويتعرض لغرق الأمطار ولا يخلو من التماسّات والحرائق

على وقع معاناة طالبات كلية العلوم والآداب للبنات في محافظة الدرب شمال منطقة جازان، أثناء هطول المطر الذي طالما أغرق المبنى المتهالك الحالي؛ يتواصل تعثر مبنى مشروع الكلية الحكومي الجديد منذ خمس سنوات؛ إذ كان مقررًا له أن ينتهي خلال عشرين شهرًا.

ويؤكد سكان محافظة الدرب وما جاورها، حاجتهم للمشروع "الحلم" الذي يُنهي معاناة بناتهم مع المخاوف التي تنتابهم من المبنى الحالي باعتباره مبنى متهالكًا ويتعرض للغرق عند هطول المطر، كما أنه معرّض للتماسّات والحرائق.

ومبنى كلية العلوم والآداب، هو واحد من المباني التي ما تزال قيد الإنشاء، وتابع لجامعة جازان، وقد تَسلّم المقاول الموقع عام 1436هـ؛ على أن ينجزه في عشرين شهرًا؛ لكن المشروع تجاوز خمس سنوات دون أن يكتمل، وقد توقف به العمل منذ فترة طويلة.

وأكدت مصادر أن على الجهة المعنية في الجامعة عدم السماح باستكمال المشروع على الحديد الذي بات صدئًا؛ مؤكدًا أنه يجب إلزام المقاول الذي سيكمل المشروع باستبدال الحديد وإعادة دراسة المنشآت هندسيًّا والتأكد من صلاحية البناء.