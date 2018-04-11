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الشرقية.. نقل العمال من المجمعات السكنية للمدارس للحد من كورونا

بالتنسيق مع إدارة التعليم وسعيًا من الأمانة لتطبيق أفضل الإجراءات الاحترازية

وجَّهت أمانة المنطقة الشرقية مقاوليها أمس بنقل 80 % من عمالتها من المجمعات السكنية الخاصة بهم إلى المدارس؛ وذلك سعيًا منها لتطبيق أفضل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أنه بالتنسيق مع فرع وزارة التعليم بالمنطقة الشرقية تم نقل 80 % من العمالة من مجمعاتها السكنية إلى المدارس كسكن مؤقت؛ وذلك بهدف تقليل نسبة الازدحام والتجمعات بين العمالة داخل المجمعات تحسبًا لأي إصابة قد تقع بين العمالة، وتفاديًا لانتشار الفيروس بين أعداد كبيرة منهم؛ وذلك إدراكًا من الأمانة بواجباتها تجاه العاملين في مشاريع القطاع البلدي. مبينًا أنه تم استلام عدد 15 مدرسة في حاضرة الدمام.

وأضاف المهندس الجبير بأنه فور استلام المدارس تم تنفيذ بوابات التعقيم، والبدء بعملية تنظيف كاملة للمبنى، مع العمل على تطهير وتعقيم المدرسة، واستكمال تجهيزات الغرف ودورات المياه، والتأكد من إيصال الإعاشة للعمالة، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية العمالة من أي تلوث يؤدي إلى انتشار الفيروس من خلال وضع معقمات الأيدي في مواقع مختلفة داخل المدرسة، وتوزيع الكمامات والقفازات، والتوعية المستمرة لهم باتباع الإجراءات السليمة أثناء تأدية مهامهم. وكذلك يتم فحص درجات الحرارة لجميع العمال أثناء الخروج والدخول بهدف عزل أي حالة يشتبه في إصابتها.

وأشار أمين المنطقة الشرقية إلى أنه تم اختيار مواقع المدارس في حاضرة الدمام بناء على قربها من أماكن العمل في الخُبر وشرق ووسط وغرب الدمام والظهران؛ وهو ما يؤدي إلى تقليل مسافات التنقل للعمالة داخل المدينة؛ وهذا بدوره يقلل المخاطرة، ويخفف تبعات الاشتباه؛ وذلك لتحوُّل التجمعات إلى وحدات أصغر مقسمة على 15 مدرسة.

فيروس كورونا الجديد أمانة الشرقية تعليم الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الشرقية.. نقل العمال من المجمعات السكنية للمدارس للحد من كورونا
سبق

وجَّهت أمانة المنطقة الشرقية مقاوليها أمس بنقل 80 % من عمالتها من المجمعات السكنية الخاصة بهم إلى المدارس؛ وذلك سعيًا منها لتطبيق أفضل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أنه بالتنسيق مع فرع وزارة التعليم بالمنطقة الشرقية تم نقل 80 % من العمالة من مجمعاتها السكنية إلى المدارس كسكن مؤقت؛ وذلك بهدف تقليل نسبة الازدحام والتجمعات بين العمالة داخل المجمعات تحسبًا لأي إصابة قد تقع بين العمالة، وتفاديًا لانتشار الفيروس بين أعداد كبيرة منهم؛ وذلك إدراكًا من الأمانة بواجباتها تجاه العاملين في مشاريع القطاع البلدي. مبينًا أنه تم استلام عدد 15 مدرسة في حاضرة الدمام.

وأضاف المهندس الجبير بأنه فور استلام المدارس تم تنفيذ بوابات التعقيم، والبدء بعملية تنظيف كاملة للمبنى، مع العمل على تطهير وتعقيم المدرسة، واستكمال تجهيزات الغرف ودورات المياه، والتأكد من إيصال الإعاشة للعمالة، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية العمالة من أي تلوث يؤدي إلى انتشار الفيروس من خلال وضع معقمات الأيدي في مواقع مختلفة داخل المدرسة، وتوزيع الكمامات والقفازات، والتوعية المستمرة لهم باتباع الإجراءات السليمة أثناء تأدية مهامهم. وكذلك يتم فحص درجات الحرارة لجميع العمال أثناء الخروج والدخول بهدف عزل أي حالة يشتبه في إصابتها.

وأشار أمين المنطقة الشرقية إلى أنه تم اختيار مواقع المدارس في حاضرة الدمام بناء على قربها من أماكن العمل في الخُبر وشرق ووسط وغرب الدمام والظهران؛ وهو ما يؤدي إلى تقليل مسافات التنقل للعمالة داخل المدينة؛ وهذا بدوره يقلل المخاطرة، ويخفف تبعات الاشتباه؛ وذلك لتحوُّل التجمعات إلى وحدات أصغر مقسمة على 15 مدرسة.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
01:55 AM

الشرقية.. نقل العمال من المجمعات السكنية للمدارس للحد من كورونا

بالتنسيق مع إدارة التعليم وسعيًا من الأمانة لتطبيق أفضل الإجراءات الاحترازية

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حامد العلي - الدمام
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وجَّهت أمانة المنطقة الشرقية مقاوليها أمس بنقل 80 % من عمالتها من المجمعات السكنية الخاصة بهم إلى المدارس؛ وذلك سعيًا منها لتطبيق أفضل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أنه بالتنسيق مع فرع وزارة التعليم بالمنطقة الشرقية تم نقل 80 % من العمالة من مجمعاتها السكنية إلى المدارس كسكن مؤقت؛ وذلك بهدف تقليل نسبة الازدحام والتجمعات بين العمالة داخل المجمعات تحسبًا لأي إصابة قد تقع بين العمالة، وتفاديًا لانتشار الفيروس بين أعداد كبيرة منهم؛ وذلك إدراكًا من الأمانة بواجباتها تجاه العاملين في مشاريع القطاع البلدي. مبينًا أنه تم استلام عدد 15 مدرسة في حاضرة الدمام.

وأضاف المهندس الجبير بأنه فور استلام المدارس تم تنفيذ بوابات التعقيم، والبدء بعملية تنظيف كاملة للمبنى، مع العمل على تطهير وتعقيم المدرسة، واستكمال تجهيزات الغرف ودورات المياه، والتأكد من إيصال الإعاشة للعمالة، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية العمالة من أي تلوث يؤدي إلى انتشار الفيروس من خلال وضع معقمات الأيدي في مواقع مختلفة داخل المدرسة، وتوزيع الكمامات والقفازات، والتوعية المستمرة لهم باتباع الإجراءات السليمة أثناء تأدية مهامهم. وكذلك يتم فحص درجات الحرارة لجميع العمال أثناء الخروج والدخول بهدف عزل أي حالة يشتبه في إصابتها.

وأشار أمين المنطقة الشرقية إلى أنه تم اختيار مواقع المدارس في حاضرة الدمام بناء على قربها من أماكن العمل في الخُبر وشرق ووسط وغرب الدمام والظهران؛ وهو ما يؤدي إلى تقليل مسافات التنقل للعمالة داخل المدينة؛ وهذا بدوره يقلل المخاطرة، ويخفف تبعات الاشتباه؛ وذلك لتحوُّل التجمعات إلى وحدات أصغر مقسمة على 15 مدرسة.

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