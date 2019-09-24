"الزايدي" يطالب "العمل" بتكليف مختصين لدراسة حالة "مسنّ الليث" وتلمس احتياجاته

بما يضمن توفير الرعاية والمسكن المناسب:

قال المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة لـ"سبق"، تعليقًا حول مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وأظهر مسنًا تجاوز الثمانين من عمره، يسكن في ميقات يلملم شمال الليث، وقد التقاه شخصان وبثّ لهما همومه، ونشرا المقطع له، أن المعلومات الواردة عن وضعه المعيشي تفيد بأنه يعيش وضعًا اجتماعيًا صعبًا من حيث السّكن والعناية الطبية والوضع الأسري.

وأضاف "الزايدي": "المطلوب الآن تكليف مختصين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للقيام بزيارة هذا المواطن في مقر إقامته، ودراسة احتياجاته لتحسين وضعه المعيشي، بما في ذلك توفير مسكن مناسب له تتوفر فيه الخدمات الأساسية، أو نقله إلى دار المسنين بمكة المكرمة لتوفر الرعاية المناسبة بها".

وأشار إلى أن الدّور الذي ذُكر أن جمعية يلملم الخيريّة قامت به لرعاية ذلك المواطن يحتاج إلى المزيد من الجهد لتقديم العون والمساعدة في تلك المرحلة على أقل تقدير.