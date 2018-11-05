الأخضر تحت 16 عامًا يختتم معسكره بالفوز على نظيره الإماراتي وديًّا
اختتم المنتخب السعودي تحت 16 عامًا معسكره الإعدادي الذي أقامه في الرياض خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 5 نوفمبر، وذلك ضمن برنامجه الإعدادي لتصفيات كأس آسيا 2020 المقرر إقامتها شهر سبتمبر من العام الميلادي المقبل.
وتغلب الأخضر في ختام معسكره على شقيقه منتخب الإمارات بنتيجة 1-0 في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم الاثنين على ملعب إعداد القادة بالرياض.
وسجَّل هدف المنتخب السعودي اللاعب مهند براح في الدقيقة الـ(60) من زمن المباراة.
الأخضر تحت 16 عامًا يختتم معسكره بالفوز على نظيره الإماراتي وديًّا
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2018-11-05
اختتم المنتخب السعودي تحت 16 عامًا معسكره الإعدادي الذي أقامه في الرياض خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 5 نوفمبر، وذلك ضمن برنامجه الإعدادي لتصفيات كأس آسيا 2020 المقرر إقامتها شهر سبتمبر من العام الميلادي المقبل.
وتغلب الأخضر في ختام معسكره على شقيقه منتخب الإمارات بنتيجة 1-0 في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم الاثنين على ملعب إعداد القادة بالرياض.
وسجَّل هدف المنتخب السعودي اللاعب مهند براح في الدقيقة الـ(60) من زمن المباراة.
اختتم المنتخب السعودي تحت 16 عامًا معسكره الإعدادي الذي أقامه في الرياض خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 5 نوفمبر، وذلك ضمن برنامجه الإعدادي لتصفيات كأس آسيا 2020 المقرر إقامتها شهر سبتمبر من العام الميلادي المقبل.
وتغلب الأخضر في ختام معسكره على شقيقه منتخب الإمارات بنتيجة 1-0 في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم الاثنين على ملعب إعداد القادة بالرياض.
وسجَّل هدف المنتخب السعودي اللاعب مهند براح في الدقيقة الـ(60) من زمن المباراة.