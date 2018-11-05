الأخضر تحت 16 عامًا يختتم معسكره بالفوز على نظيره الإماراتي وديًّا

اختتم المنتخب السعودي تحت 16 عامًا معسكره الإعدادي الذي أقامه في الرياض خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 5 نوفمبر، وذلك ضمن برنامجه الإعدادي لتصفيات كأس آسيا 2020 المقرر إقامتها شهر سبتمبر من العام الميلادي المقبل.

وتغلب الأخضر في ختام معسكره على شقيقه منتخب الإمارات بنتيجة 1-0 في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم الاثنين على ملعب إعداد القادة بالرياض.

وسجَّل هدف المنتخب السعودي اللاعب مهند براح في الدقيقة الـ(60) من زمن المباراة.

ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي اللقاء بقائمة مكونة من: نواف شيعان في حراسة المرمى، وخليفة الدوسري، وصالح برناوي، ومحمد بكر، وتوفيق جابري، ورافي حسين، وعبدالله الزيد، ومهند براح، وفيصل العبدالواحد، وعبدالعزيز العليوة، وعلي عبدالرؤوف.