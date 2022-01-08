أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة وعسير والباحة والشرقية. وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشفا والطائف والهدا، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت. ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت. وتشهد منطقة عسير ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والنماص وتنومة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت. ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والظهران ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-08 أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة وعسير والباحة والشرقية.



وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشفا والطائف والهدا، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.



ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.



وتشهد منطقة عسير ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والنماص وتنومة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.



ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والظهران ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443 01:33 AM

"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحًا





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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة وعسير والباحة والشرقية.



وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشفا والطائف والهدا، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.



ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.



وتشهد منطقة عسير ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والنماص وتنومة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.



ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والظهران ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.