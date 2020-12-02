إطارات تويو ونيكسن تطلق تخفيضاتها 3+1 و1+1 بمراكز العمودي المحدودة

الأقوى خلال العام.. يشمل تركيب وترصيص وتعبئة غاز النيتروجين وخدمة الطوارئ

أطلقت شركة سعيد محمد العمودي المحدودة، وكيل إطارات تويو اليابانية وإطارات نيكسن الكورية بالمملكة، عرضها الأقوى خلال العام (إطار مجانًا عند شراء 3 إطارات لإنتاج عام ٢٠٢٠م- لأصناف مختارة)، وعرض (إطار مجانًا عند شراء إطار واحد لإطارات إنتاج عام ٢٠١٩- حتى نفاذ الكمية).

العرض يشمل تركيب وترصيص الإطارات مجانًا، وتعبئة غاز النيتروجين مجانًا، مع خدمة مميزة وهي عضوية المساعدة على الطريق مجانًا، وخدمة الطوارئ عند تعطل السيارة لا قدر الله.

الجدير بالذكر أن شركة سعيد محمد العمودي المحدودة -الوكيل الحصري لإطارات تويو ونيكسن- لديها 18 فرعًا لخدمة الإطارات على مستوى المملكة (جدة، الرياض، الدمام، مكة، القصيم، الخرج، تبوك، حائل، جازان) وتأسست عام 1954م، ولديها أكثر من 500 موزع معتمد.

العرض ينتهي في آخر يوم من شهر ديسمبر 2020م.

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http://smalamoudi.com.sa/landing/