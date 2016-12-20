شراكة بين "دلة العقارية" و"منتجعات إنتركونتيننتال" لإنشاء فندق "إنديجو" درة العروس بجدة

تماشى مع مستهدفات برنامج جودة الحياة وسيتم افتتاحه في عام 2026

وقّعت شركة دلة العقارية، اتفاقية إدارية مع مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال، إحدى الشركات الفندقية الرائدة في العالم؛ لإنشاء فندق ومنتجع إنديجو درة العروس بمدينة جدة، الذي سيتم افتتاحه في العام 2026.

ويتماشى الفندق الجديد مع مستهدفات برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وسيسهم بشكل مباشر في تطوير الوجهات الوطنية، وتحقيق الاستدامة النوعية في قطاع السياحة السعودي.

الرئيس التنفيذي لمجموعة "دلة البركة"، والعضو المنتدب بشركة "دلة العقارية" عبدالعزيز محمد عبده يماني، قال: «يسعدنا أن نتعاون مع مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال، التي تمتاز بتاريخ ناجح وإرث غني في المملكة العربية السعودية، لنقدم للسياح تجربة إقامة متميزة وأصيلة في فندق ومنتجع إنديجو درة العروس؛ حيث سيتمركز الفندق كوجهة شاملة للنزلاء الباحثين عن المغامرة والإقامة الفريدة، ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستقدم أفضل الخدمات للنزلاء في فئتها، وستحقق أيضًا القيمة للأعمال من خلال اتباع الأنظمة العالمية لبرنامج الولاء التابع لمجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال».

وقال هيثم محمد مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال في الشرق الأوسط وإفريقيا والهند: «يسعدنا اليوم أن نوقع اتفاقية فندق هوتيل إنديجو درة العروس في جدة، وهو ثاني فندق يحمل نفس العلامة التجارية، بعد إنديجو الرياض، في المملكة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 واستراتيجيتها السياحية»؛ موضحًا أن «علاماتنا التجارية الفاخرة من فئة الفنادق التي تناسب أسلوب حياة نزلائها وتسعى لجذب التجارب والخبرات المستوحاة من الحي الذي تنشأ فيه وتحظى باهتمام كبير من قِبَل شركائنا ومستثمرينا، ونحن على ثقة بأنها ستحظى بشعبية كبيرة بين السياح المحليين والدوليين عند افتتاحها؛ حيث ستضيف المزيد من التجارب ذات الخصوصية والأصالة التي يبحث عنها النزلاء أثناء زيارتهم للمملكة العربية السعودية. ويشرفنا أن نتعاون مرة أخرى مع شركة "دله العقارية" التي تمتلك خبرة كبيرة في هذا القطاع، كما نتطلع إلى أن نحظى بفرص تطوير جديدة مع شركائنا في "دلة العقارية" لإنشاء فنادق عديدة حول المملكة».

ومن جانبه أوضح فالح معتصم حجاج الرئيس التنفيذي لشركة أمام للتطوير العقاري، «أن شركة "أمام" تسعدها هذه الشراكة، كما تسعدنا الثقة في قدرتنا على تنفيذ هذا المشروع الكبير. ونحن بدورنا نؤكد إصرارنا على أن ننجز عملًا يليق باسم "دلة العقارية"، وكذلك باسم مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال. ونعمل على أن يكون فندق ومنتجع إنديجو هو الوجهة المثالية لعشاق الرفاهية والأصالة، التي تتميز بها تلك العلامة التجارية الكبيرة».

ويعد فندق ومنتجع إنديجو جزءًا من مشروع تطوير متعدد الاستخدامات يشمل مجمعًا سكنيًّا ناشئًا، له سماته الخاصة، التي تجمع بين الأصالة والرفاهية، وتتماشى مع بيئته المحلية المحيطة، كما يتمتع بواجهة مائية واسعة وبحيرات صناعية.. وبفضل موقعه على طول ساحل البحر الأحمر المذهل، سيكون الفندق وجهة مثالية للنزلاء الذين يرغبون بالاستمتاع بواجهة بحرية مميزة.

وستعمل شركة دلة العقارية، ومجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال بالتعاون مع استوديوهات التصميم الشهيرة ووكالات البحث لدمج "قصة الحي" المحيط بتفاصيل أسلوب الفندق الجديد؛ حيث ستدهش اللمسات الجمالية والفريدة للفندق وأنماط خدماته الرائعة النزلاءَ بأصالة الوجهة وثقافتها المحلية وشخصيتها وتاريخها.

يتولى تنفيذ هذا المشروع السياحي الرائد شركة "أمام للتطوير العقاري" إحدى شركات دلة العقارية، ويضم الفندق 271 غرفة ذات تصميم فريد و50 فيلا بمسبح خاص ومنشأة صحية واسعة، ومطاعم ذات طابع فريد مستوحى من الأصالة المحلية، لتقدم منظورًا فريدًا لتناول الطعام في المملكة العربية السعودية، كما ستجذب المهتمين من عشاق وخبراء الطعام على حد سواء.

ولتحافظ شركة دله العقارية على تناغم الفندق الجديد مع أجواء الحي المحيط به، فقد وقّعت اتفاقية مع شركة المغامرات البحرية لتطوير مشروع 17Sixty الذي من شأنه أن يمكّن نزلاء فندق إنديجو درة العروس والسكان من المواطنين والمقيمين في مدينة جدة من الاستمتاع بجولات استكشافية لأعماق البحر الأحمر، والتعرف على الحياة البحرية بطريقة لم يسبق لها مثيل، وهو ما سيسهم في نشر ثقافة الحفاظ على الاستدامة البيئية، كما سيشمل المشروع مجموعة مشوقة ومتنوعة من أنشطة الترفيه والمغامرات المائية الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية.

الجدير ذكره، أن مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال تدير اليوم نحو 38 فندقًا لخمس علامات تجارية من أصل 17 في المملكة العربية السعودية، وتضم: فنادق إنتركونتيننتال، وكراون بلازا، وهوليداي إن، وستايبريدج سويتس، وفوكو، بالإضافة إلى 23 فندقًا آخر قيد التطوير حول المملكة من المقرر افتتاحها خلال السنوات الثلاث إلى السنوات الخمس المقبلة.