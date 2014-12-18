النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ديربي إفريقي في نهائي "كأس العرب" بين "تونس" و"الجزائر"

تُقام مساء السبت

سيكون عشاق كرة القدم العربية على موعد مع الإثارة والمتعة حينما يتواجه منتخبا تونس والجزائر في نهائي بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021 مساء غد السبت.

ستكون المباراة عبارة عن ديربي شمال إفريقي في تمام الساعة السادسة بتوقيت الرياض، وستُقام على ملعب البيت المونديالي في مدينة الخور القطرية.

وتأهل المنتخب الجزائري وصيفًا لمجموعته، ثم تغلب على المغرب بركلات الترجيح في الدور ربع النهائي، ثم تخطى المنتخب القطري بعد مباراة دراماتيكية في الدور نصف النهائي.

وتأهل المنتخب التونسي عقب احتلاله صدارة مجموعته، وأقصى المنتخب العُماني في الدور ربع النهائي، ثم المنتخب المصري في نصف النهائي.

كأس العرب

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
ديربي إفريقي في نهائي "كأس العرب" بين "تونس" و"الجزائر"
سبق

سيكون عشاق كرة القدم العربية على موعد مع الإثارة والمتعة حينما يتواجه منتخبا تونس والجزائر في نهائي بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021 مساء غد السبت.

ستكون المباراة عبارة عن ديربي شمال إفريقي في تمام الساعة السادسة بتوقيت الرياض، وستُقام على ملعب البيت المونديالي في مدينة الخور القطرية.

وتأهل المنتخب الجزائري وصيفًا لمجموعته، ثم تغلب على المغرب بركلات الترجيح في الدور ربع النهائي، ثم تخطى المنتخب القطري بعد مباراة دراماتيكية في الدور نصف النهائي.

وتأهل المنتخب التونسي عقب احتلاله صدارة مجموعته، وأقصى المنتخب العُماني في الدور ربع النهائي، ثم المنتخب المصري في نصف النهائي.

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443
09:52 PM

ديربي إفريقي في نهائي "كأس العرب" بين "تونس" و"الجزائر"

تُقام مساء السبت

A A A
محمد السيّد - الرياض
1
1,225

سيكون عشاق كرة القدم العربية على موعد مع الإثارة والمتعة حينما يتواجه منتخبا تونس والجزائر في نهائي بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021 مساء غد السبت.

ستكون المباراة عبارة عن ديربي شمال إفريقي في تمام الساعة السادسة بتوقيت الرياض، وستُقام على ملعب البيت المونديالي في مدينة الخور القطرية.

وتأهل المنتخب الجزائري وصيفًا لمجموعته، ثم تغلب على المغرب بركلات الترجيح في الدور ربع النهائي، ثم تخطى المنتخب القطري بعد مباراة دراماتيكية في الدور نصف النهائي.

وتأهل المنتخب التونسي عقب احتلاله صدارة مجموعته، وأقصى المنتخب العُماني في الدور ربع النهائي، ثم المنتخب المصري في نصف النهائي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,625
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,816
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,488
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,423

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة