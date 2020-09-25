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"الصحة": تسجيل 472 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 843 خلال الـ24 ساعة الماضية

باكستان تسجل 798 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

ليبيا: 17 حالة وفاة و658 إصابة إضافية

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 حالات وفاة، و798 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 309015 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6444 حالة وفاة.
كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 294740 حالة، في حين توجد 7831 حالة نشطة.

ليبيا
سجلت ليبيا 658 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و666 حالة شفاء، و17 حالة وفاة.
وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وصل إلى 31290 حالة منذ ظهور الوباء في ليبيا، منها 13291 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 17508 حالات، وتم تسجيل إجمالي 491 حالة وفاة.

باكستان فيروس كورونا الجديد

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باكستان تسجل 798 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 حالات وفاة، و798 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 309015 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6444 حالة وفاة.
كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 294740 حالة، في حين توجد 7831 حالة نشطة.

ليبيا
سجلت ليبيا 658 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و666 حالة شفاء، و17 حالة وفاة.
وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وصل إلى 31290 حالة منذ ظهور الوباء في ليبيا، منها 13291 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 17508 حالات، وتم تسجيل إجمالي 491 حالة وفاة.

25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442
05:50 PM

باكستان تسجل 798 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

ليبيا: 17 حالة وفاة و658 إصابة إضافية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 حالات وفاة، و798 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 309015 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6444 حالة وفاة.
كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 294740 حالة، في حين توجد 7831 حالة نشطة.

ليبيا
سجلت ليبيا 658 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و666 حالة شفاء، و17 حالة وفاة.
وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وصل إلى 31290 حالة منذ ظهور الوباء في ليبيا، منها 13291 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 17508 حالات، وتم تسجيل إجمالي 491 حالة وفاة.

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