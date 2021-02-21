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"الموارد البشرية" تضبط 1210 مخالفات لأنظمة العمل و187 مخالفة للإجراءات الاحترازية

خلال 26697 زيارة نفَّذتها فرق التفتيش الميداني

نفَّذت فِرق التفتيش الميداني التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الفترة من 11 - 17 فبراير الحالي 26697 زيارة ميدانية في مختلف مناطق السعودية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقار العمل، وللحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظِّمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين.

وأسفرت الزيارات عن ضبط 1210 مخالفات لأنظمة العمل، إضافة إلى 187 مخالفة للإجراءات الاحترازية من منشآت القطاع الخاص. كما وجّهت الوزارة 2601 إنذار للمنشآت المخالفة، وتلقت 1155 بلاغًا واردًا عبر مختلف وسائل التواصل والإبلاغ، تعاملت معها فِرق التفتيش الميداني.

ودعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقار العمل، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين. مبينة أن الزيارات الميدانية المفاجئة مستمرة في مختلف مناطق السعودية، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).

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"الموارد البشرية" تضبط 1210 مخالفات لأنظمة العمل و187 مخالفة للإجراءات الاحترازية
سبق

نفَّذت فِرق التفتيش الميداني التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الفترة من 11 - 17 فبراير الحالي 26697 زيارة ميدانية في مختلف مناطق السعودية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقار العمل، وللحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظِّمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين.

وأسفرت الزيارات عن ضبط 1210 مخالفات لأنظمة العمل، إضافة إلى 187 مخالفة للإجراءات الاحترازية من منشآت القطاع الخاص. كما وجّهت الوزارة 2601 إنذار للمنشآت المخالفة، وتلقت 1155 بلاغًا واردًا عبر مختلف وسائل التواصل والإبلاغ، تعاملت معها فِرق التفتيش الميداني.

ودعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقار العمل، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين. مبينة أن الزيارات الميدانية المفاجئة مستمرة في مختلف مناطق السعودية، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
09:18 PM

"الموارد البشرية" تضبط 1210 مخالفات لأنظمة العمل و187 مخالفة للإجراءات الاحترازية

خلال 26697 زيارة نفَّذتها فرق التفتيش الميداني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفَّذت فِرق التفتيش الميداني التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الفترة من 11 - 17 فبراير الحالي 26697 زيارة ميدانية في مختلف مناطق السعودية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقار العمل، وللحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظِّمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين.

وأسفرت الزيارات عن ضبط 1210 مخالفات لأنظمة العمل، إضافة إلى 187 مخالفة للإجراءات الاحترازية من منشآت القطاع الخاص. كما وجّهت الوزارة 2601 إنذار للمنشآت المخالفة، وتلقت 1155 بلاغًا واردًا عبر مختلف وسائل التواصل والإبلاغ، تعاملت معها فِرق التفتيش الميداني.

ودعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقار العمل، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين. مبينة أن الزيارات الميدانية المفاجئة مستمرة في مختلف مناطق السعودية، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).

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