الطائف.. "حملة ضياء" تضبط عدة أشخاص بحوزتهم أسلحة وهذه عقوبتهم

تم ضبط آخرين إثر مخالفات متعددة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية

نفّذت الجهات الأمنية بشرطة الطائف، حملة ميدانية شاملة، أسفرت جهودها عن القبض على عدد من الأشخاص على إثر مخالفات متعددة الأنواع؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

جاء ذلك في إطار مواصلة تنفيذ حملة "وطن بلا مخالف" (ضياء)، وكانت أبرز هذه المخالفات: حيازة الأسلحة النارية والبيضاء بدون تصريح نظامي من الجهات المختصة لحيازتها، بالإضافة لضبط 40 حالة ما بين عمالة سائبة ومخالفين لنظام الإقامة والعمل.

وكانت "وزارة الداخلية" قد قررت في أوقات سابقة، إيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل مَن يبادر بالإبلاغ عما لديه من الأسلحة، ويبدي استعداده لتسليمها طواعية قبل ضبطها لديه، وذلك لمدة عام اعتبارًا من تاريخ 17/ 10/ 1440هـ، ‏والعمل على تسليم أسلحة المتوفين، التي آلت بالإرث أو الوصية، لأقرب مركز شرطة لتصحيح وضعها.

ودعت "الداخلية" عموم المواطنين إلى الاستفادة من هذه المهلة تجنبًا لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر التي تشتمل على الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص، إذا لم يبادر بالإفصاح عنها أو ترخيصها.

وأوضحت "الوزارة" لعموم المواطنين ضرورة الالتزام بما ورد في نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 45) وتاريخ 25/ 7/ 1426هـ، ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

وأشارت إلى أنه بالإمكان زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية (www.moi.gov.sa)؛ لاختيار الموعد المناسب والخدمة المطلوبة والحصول على النماذج من خلال الموقع.