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الهلال يعلن إصابة محمد البريك بفيروس #كورونا

أكد سلامة البقية والفريق يستأنف تدريباته مساء اليوم

أعلن نادي الهلال، اليوم، إصابة لاعبه محمد البريك، بفيروس #كورونا.

وقال الحساب الرسمي للنادي على تويتر: أوضحت الفحوص الطبية التي أجراها أعضاء فريق #الهلال الأول لكرة القدم، إصابة اللاعب "محمد البريك" -شفاه الله- بفيروس كورونا، وسلامة البقية.

وسيستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم الأربعاء في مقر النادي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يعلن إصابة محمد البريك بفيروس #كورونا
سبق

أعلن نادي الهلال، اليوم، إصابة لاعبه محمد البريك، بفيروس #كورونا.

وقال الحساب الرسمي للنادي على تويتر: أوضحت الفحوص الطبية التي أجراها أعضاء فريق #الهلال الأول لكرة القدم، إصابة اللاعب "محمد البريك" -شفاه الله- بفيروس كورونا، وسلامة البقية.

وسيستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم الأربعاء في مقر النادي.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
01:48 PM

الهلال يعلن إصابة محمد البريك بفيروس #كورونا

أكد سلامة البقية والفريق يستأنف تدريباته مساء اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الهلال، اليوم، إصابة لاعبه محمد البريك، بفيروس #كورونا.

وقال الحساب الرسمي للنادي على تويتر: أوضحت الفحوص الطبية التي أجراها أعضاء فريق #الهلال الأول لكرة القدم، إصابة اللاعب "محمد البريك" -شفاه الله- بفيروس كورونا، وسلامة البقية.

وسيستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم الأربعاء في مقر النادي.

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