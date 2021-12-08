الهلال يعلن إصابة محمد البريك بفيروس #كورونا
أكد سلامة البقية والفريق يستأنف تدريباته مساء اليوم
أعلن نادي الهلال، اليوم، إصابة لاعبه محمد البريك، بفيروس #كورونا.
وقال الحساب الرسمي للنادي على تويتر: أوضحت الفحوص الطبية التي أجراها أعضاء فريق #الهلال الأول لكرة القدم، إصابة اللاعب "محمد البريك" -شفاه الله- بفيروس كورونا، وسلامة البقية.
وسيستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم الأربعاء في مقر النادي.
الهلال يعلن إصابة محمد البريك بفيروس #كورونا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-12-08
أعلن نادي الهلال، اليوم، إصابة لاعبه محمد البريك، بفيروس #كورونا.
وقال الحساب الرسمي للنادي على تويتر: أوضحت الفحوص الطبية التي أجراها أعضاء فريق #الهلال الأول لكرة القدم، إصابة اللاعب "محمد البريك" -شفاه الله- بفيروس كورونا، وسلامة البقية.
وسيستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم الأربعاء في مقر النادي.
08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
01:48 PM
الهلال يعلن إصابة محمد البريك بفيروس #كورونا
أكد سلامة البقية والفريق يستأنف تدريباته مساء اليوم
أعلن نادي الهلال، اليوم، إصابة لاعبه محمد البريك، بفيروس #كورونا.
وقال الحساب الرسمي للنادي على تويتر: أوضحت الفحوص الطبية التي أجراها أعضاء فريق #الهلال الأول لكرة القدم، إصابة اللاعب "محمد البريك" -شفاه الله- بفيروس كورونا، وسلامة البقية.
وسيستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم الأربعاء في مقر النادي.