وسيستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم الأربعاء في مقر النادي.

وقال الحساب الرسمي للنادي على تويتر: أوضحت الفحوص الطبية التي أجراها أعضاء فريق #الهلال الأول لكرة القدم، إصابة اللاعب "محمد البريك" -شفاه الله- بفيروس كورونا، وسلامة البقية.

أعلن نادي الهلال، اليوم، إصابة لاعبه محمد البريك، بفيروس #كورونا.

الهلال يعلن إصابة محمد البريك بفيروس #كورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-08 أعلن نادي الهلال، اليوم، إصابة لاعبه محمد البريك، بفيروس #كورونا. وقال الحساب الرسمي للنادي على تويتر: أوضحت الفحوص الطبية التي أجراها أعضاء فريق #الهلال الأول لكرة القدم، إصابة اللاعب "محمد البريك" -شفاه الله- بفيروس كورونا، وسلامة البقية. وسيستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم الأربعاء في مقر النادي.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443 01:48 PM

الهلال يعلن إصابة محمد البريك بفيروس #كورونا أكد سلامة البقية والفريق يستأنف تدريباته مساء اليوم





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أعلن نادي الهلال، اليوم، إصابة لاعبه محمد البريك، بفيروس #كورونا.

وقال الحساب الرسمي للنادي على تويتر: أوضحت الفحوص الطبية التي أجراها أعضاء فريق #الهلال الأول لكرة القدم، إصابة اللاعب "محمد البريك" -شفاه الله- بفيروس كورونا، وسلامة البقية.

وسيستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم الأربعاء في مقر النادي.