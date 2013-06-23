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أمانة جدة تستعيد أراضي حكومية بمساحة 25 ألف م2 جنوب المحافظة

أعمال الإزالة شملت أحواشًا ومباني و6 أسوار.. مقامة بطرق مخالفة

استعادت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، أراضي حكومية بحي "البركة" بعد الاستيلاء عليها، حيث أقيمت عليها مبانٍ مخالفة على مساحة قدرت بـ 25 ألف متر مربع، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة للارتقاء بالخدمات البلدية ومنع المخالفات.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب م. أحمد الشافعي، أن أعمال الإزالة شملت "أحواشًا" ومباني وستة أسوار، جميعها مقامة بطرق مخالفة.

وتأتي هذه الجهود في إطار تحسين الخدمات المقدمة للسكان ومنع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.

وأعرب "الشافعي" عن شكره للسكان على تعاونهم في المحافظة على الأراضي الحكومية والإبلاغ عن التعديات والمخالفات البلدية عبر إدارة البلاغات البلدية 940.

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أمانة جدة تستعيد أراضي حكومية بمساحة 25 ألف م2 جنوب المحافظة
سبق

استعادت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، أراضي حكومية بحي "البركة" بعد الاستيلاء عليها، حيث أقيمت عليها مبانٍ مخالفة على مساحة قدرت بـ 25 ألف متر مربع، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة للارتقاء بالخدمات البلدية ومنع المخالفات.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب م. أحمد الشافعي، أن أعمال الإزالة شملت "أحواشًا" ومباني وستة أسوار، جميعها مقامة بطرق مخالفة.

وتأتي هذه الجهود في إطار تحسين الخدمات المقدمة للسكان ومنع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.

وأعرب "الشافعي" عن شكره للسكان على تعاونهم في المحافظة على الأراضي الحكومية والإبلاغ عن التعديات والمخالفات البلدية عبر إدارة البلاغات البلدية 940.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
05:24 PM

أمانة جدة تستعيد أراضي حكومية بمساحة 25 ألف م2 جنوب المحافظة

أعمال الإزالة شملت أحواشًا ومباني و6 أسوار.. مقامة بطرق مخالفة

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عبدالله الراجحي - جدة
2
3,309

استعادت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، أراضي حكومية بحي "البركة" بعد الاستيلاء عليها، حيث أقيمت عليها مبانٍ مخالفة على مساحة قدرت بـ 25 ألف متر مربع، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة للارتقاء بالخدمات البلدية ومنع المخالفات.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب م. أحمد الشافعي، أن أعمال الإزالة شملت "أحواشًا" ومباني وستة أسوار، جميعها مقامة بطرق مخالفة.

وتأتي هذه الجهود في إطار تحسين الخدمات المقدمة للسكان ومنع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.

وأعرب "الشافعي" عن شكره للسكان على تعاونهم في المحافظة على الأراضي الحكومية والإبلاغ عن التعديات والمخالفات البلدية عبر إدارة البلاغات البلدية 940.

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