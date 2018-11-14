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بسبب موجة الأمطار.. "صحة القريات" ترفع جاهزيتها لجميع المستشفيات

تم تعزيز أقسام الطوارئ بالكوادر الطبية والتجهيزات اللازمة وسيارات الإسعاف

أعلنت صحة القريات - ممثلة بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي - رفع جاهزية جميع المستشفيات التابعة لها بكامل الطاقة الطبية والفنية والإدارية نتيجة لموجة الأمطار التي تشهدها المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتم تعزيز أقسام الطوارئ في المستشفيات بالكوادر الطبية والتجهيزات اللازمة وسيارات الإسعاف، ووضعها في حالة استعداد لأي طارئ قد يحدث من جراء الأمطار - لا قدر الله -، منها: أربع فِرق طوارئ (تدخُّل سريع) بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بـ(صحة القريات) على مدار الساعة بكامل تجهيزاتها، وفِرقة بمستشفى القريات العام، وفِرقة بمستشفى الملك فيصل، وفِرقة بمستشفى الحديثة العام.

كما ضمت: ثلاث فِرق بمستشفى العيساوية العام، وإعلان أعلى درجة استعداد بكامل طاقة المستشفى، وفِرقة بمستشفى الصحة النفسية، إضافة إلى الاستعدادات كافة في استقبال الحالات المتوقعة من جراء هطول الأمطار، مع التواصل مع مديري المستشفيات وإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي للحالات الطارئة والحرجة على مدار الساعة.

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بسبب موجة الأمطار.. "صحة القريات" ترفع جاهزيتها لجميع المستشفيات
سبق

أعلنت صحة القريات - ممثلة بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي - رفع جاهزية جميع المستشفيات التابعة لها بكامل الطاقة الطبية والفنية والإدارية نتيجة لموجة الأمطار التي تشهدها المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتم تعزيز أقسام الطوارئ في المستشفيات بالكوادر الطبية والتجهيزات اللازمة وسيارات الإسعاف، ووضعها في حالة استعداد لأي طارئ قد يحدث من جراء الأمطار - لا قدر الله -، منها: أربع فِرق طوارئ (تدخُّل سريع) بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بـ(صحة القريات) على مدار الساعة بكامل تجهيزاتها، وفِرقة بمستشفى القريات العام، وفِرقة بمستشفى الملك فيصل، وفِرقة بمستشفى الحديثة العام.

كما ضمت: ثلاث فِرق بمستشفى العيساوية العام، وإعلان أعلى درجة استعداد بكامل طاقة المستشفى، وفِرقة بمستشفى الصحة النفسية، إضافة إلى الاستعدادات كافة في استقبال الحالات المتوقعة من جراء هطول الأمطار، مع التواصل مع مديري المستشفيات وإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي للحالات الطارئة والحرجة على مدار الساعة.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
10:28 PM

بسبب موجة الأمطار.. "صحة القريات" ترفع جاهزيتها لجميع المستشفيات

تم تعزيز أقسام الطوارئ بالكوادر الطبية والتجهيزات اللازمة وسيارات الإسعاف

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مهنا التميمي - القريات
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أعلنت صحة القريات - ممثلة بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي - رفع جاهزية جميع المستشفيات التابعة لها بكامل الطاقة الطبية والفنية والإدارية نتيجة لموجة الأمطار التي تشهدها المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتم تعزيز أقسام الطوارئ في المستشفيات بالكوادر الطبية والتجهيزات اللازمة وسيارات الإسعاف، ووضعها في حالة استعداد لأي طارئ قد يحدث من جراء الأمطار - لا قدر الله -، منها: أربع فِرق طوارئ (تدخُّل سريع) بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بـ(صحة القريات) على مدار الساعة بكامل تجهيزاتها، وفِرقة بمستشفى القريات العام، وفِرقة بمستشفى الملك فيصل، وفِرقة بمستشفى الحديثة العام.

كما ضمت: ثلاث فِرق بمستشفى العيساوية العام، وإعلان أعلى درجة استعداد بكامل طاقة المستشفى، وفِرقة بمستشفى الصحة النفسية، إضافة إلى الاستعدادات كافة في استقبال الحالات المتوقعة من جراء هطول الأمطار، مع التواصل مع مديري المستشفيات وإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي للحالات الطارئة والحرجة على مدار الساعة.

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