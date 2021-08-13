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"يوتيوب" يبث الدوري الإيطالي مباشرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وافقت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، على بث بعض مباريات البطولة بصورة مباشرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر موقع "يوتيوب".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتعثر فيه مفاوضات بيع حقوق البث الخاصة بالبطولة إلى أي من الشبكات في المنطقة.

وسعت الرابطة على مدى عدة أشهر لإبرام صفقة لبيع حقوق بث مباريات الدوري المحلي الأول في المواسم الثلاثة المقبلة في المنطقة التي تضم عدة دول من بينها مصر والمغرب ودول الخليج.

وقالت الرابطة في بيان عقب مؤتمر بتقنية الفيديو إنها "قررت المضي قدماً في إنشاء قناة ناطقة بالعربية عبر منصة يوتيوب".


وأضاف البيان: "ستبث القناة خمس مباريات في كل جولة من جولات الدوري، وسيقتصر البث على المنطقة المذكورة".

وقالت مصادر قريبة من هذا الشأن إن أندية الدوري الإيطالي وافقت على بث المباريات عبر "يوتيوب" لمدة عام، وإن هذا البث سيتوقف إذا تم التوصل لاتفاق لبيع حقوق البث في المنطقة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"يوتيوب" يبث الدوري الإيطالي مباشرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
سبق

وافقت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، على بث بعض مباريات البطولة بصورة مباشرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر موقع "يوتيوب".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتعثر فيه مفاوضات بيع حقوق البث الخاصة بالبطولة إلى أي من الشبكات في المنطقة.

وسعت الرابطة على مدى عدة أشهر لإبرام صفقة لبيع حقوق بث مباريات الدوري المحلي الأول في المواسم الثلاثة المقبلة في المنطقة التي تضم عدة دول من بينها مصر والمغرب ودول الخليج.

وقالت الرابطة في بيان عقب مؤتمر بتقنية الفيديو إنها "قررت المضي قدماً في إنشاء قناة ناطقة بالعربية عبر منصة يوتيوب".


وأضاف البيان: "ستبث القناة خمس مباريات في كل جولة من جولات الدوري، وسيقتصر البث على المنطقة المذكورة".

وقالت مصادر قريبة من هذا الشأن إن أندية الدوري الإيطالي وافقت على بث المباريات عبر "يوتيوب" لمدة عام، وإن هذا البث سيتوقف إذا تم التوصل لاتفاق لبيع حقوق البث في المنطقة.

13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443
04:29 PM

"يوتيوب" يبث الدوري الإيطالي مباشرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافقت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، على بث بعض مباريات البطولة بصورة مباشرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر موقع "يوتيوب".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتعثر فيه مفاوضات بيع حقوق البث الخاصة بالبطولة إلى أي من الشبكات في المنطقة.

وسعت الرابطة على مدى عدة أشهر لإبرام صفقة لبيع حقوق بث مباريات الدوري المحلي الأول في المواسم الثلاثة المقبلة في المنطقة التي تضم عدة دول من بينها مصر والمغرب ودول الخليج.

وقالت الرابطة في بيان عقب مؤتمر بتقنية الفيديو إنها "قررت المضي قدماً في إنشاء قناة ناطقة بالعربية عبر منصة يوتيوب".


وأضاف البيان: "ستبث القناة خمس مباريات في كل جولة من جولات الدوري، وسيقتصر البث على المنطقة المذكورة".

وقالت مصادر قريبة من هذا الشأن إن أندية الدوري الإيطالي وافقت على بث المباريات عبر "يوتيوب" لمدة عام، وإن هذا البث سيتوقف إذا تم التوصل لاتفاق لبيع حقوق البث في المنطقة.

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