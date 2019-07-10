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الاتحاد يواصل الإعداد في معسكر أبها .. والأرجنتيني جيل يصل غدًا

أعلن نادي الاتحاد مساء اليوم الخميس، أن المحترف الأرجنتيني ليوناردو جيل سيصل إلى معسكر الفريق الإعدادي في أبها يوم غدٍ الجمعة وذلك بعد عودته إلى المملكة.

وتواصلت تحضيرات الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد في معسكره الإعدادي بمنطقة عسير بتدريبين في الفترتين الصباحية والمسائية، حيث خصص التمرين الصباحي للتركيز على جوانب تقوية العضلات، ورفع المعدلات اللياقية.

ووضع الجهاز الفني برنامجًا خاصًا للاعب مهند الشنقيطي للوصول إلى الجاهزية المحددة قبل انضمامه للتدريبات الجماعية.

من جهة أخرى أنهى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إجراء الفحوص الطبية الشاملة بالتعاون مع المستشفى السعودي الألماني بعسير وذلك على مدى ثلاثة أيام، إلى جانب الفحوص الروتينية قبل عودة اللاعبين.

وتقديرًا لهذه الجهود والحفاوة التي وجدها منسوبو الفريق أثناء وجودهم في المستشفى قدم المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم حامد البلوي درع النادي التقديري للمدير التنفيذي للمستشفى السعودي الألماني بعسير الدكتور محمد ظافر الشهري ولمدير إدارة العلامة التجارية والاتصال عبدالرحمن محمد الشهراني.

الاتحاد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد يواصل الإعداد في معسكر أبها .. والأرجنتيني جيل يصل غدًا
سبق

أعلن نادي الاتحاد مساء اليوم الخميس، أن المحترف الأرجنتيني ليوناردو جيل سيصل إلى معسكر الفريق الإعدادي في أبها يوم غدٍ الجمعة وذلك بعد عودته إلى المملكة.

وتواصلت تحضيرات الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد في معسكره الإعدادي بمنطقة عسير بتدريبين في الفترتين الصباحية والمسائية، حيث خصص التمرين الصباحي للتركيز على جوانب تقوية العضلات، ورفع المعدلات اللياقية.

ووضع الجهاز الفني برنامجًا خاصًا للاعب مهند الشنقيطي للوصول إلى الجاهزية المحددة قبل انضمامه للتدريبات الجماعية.

من جهة أخرى أنهى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إجراء الفحوص الطبية الشاملة بالتعاون مع المستشفى السعودي الألماني بعسير وذلك على مدى ثلاثة أيام، إلى جانب الفحوص الروتينية قبل عودة اللاعبين.

وتقديرًا لهذه الجهود والحفاوة التي وجدها منسوبو الفريق أثناء وجودهم في المستشفى قدم المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم حامد البلوي درع النادي التقديري للمدير التنفيذي للمستشفى السعودي الألماني بعسير الدكتور محمد ظافر الشهري ولمدير إدارة العلامة التجارية والاتصال عبدالرحمن محمد الشهراني.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
11:53 PM

الاتحاد يواصل الإعداد في معسكر أبها .. والأرجنتيني جيل يصل غدًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الاتحاد مساء اليوم الخميس، أن المحترف الأرجنتيني ليوناردو جيل سيصل إلى معسكر الفريق الإعدادي في أبها يوم غدٍ الجمعة وذلك بعد عودته إلى المملكة.

وتواصلت تحضيرات الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد في معسكره الإعدادي بمنطقة عسير بتدريبين في الفترتين الصباحية والمسائية، حيث خصص التمرين الصباحي للتركيز على جوانب تقوية العضلات، ورفع المعدلات اللياقية.

ووضع الجهاز الفني برنامجًا خاصًا للاعب مهند الشنقيطي للوصول إلى الجاهزية المحددة قبل انضمامه للتدريبات الجماعية.

من جهة أخرى أنهى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إجراء الفحوص الطبية الشاملة بالتعاون مع المستشفى السعودي الألماني بعسير وذلك على مدى ثلاثة أيام، إلى جانب الفحوص الروتينية قبل عودة اللاعبين.

وتقديرًا لهذه الجهود والحفاوة التي وجدها منسوبو الفريق أثناء وجودهم في المستشفى قدم المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم حامد البلوي درع النادي التقديري للمدير التنفيذي للمستشفى السعودي الألماني بعسير الدكتور محمد ظافر الشهري ولمدير إدارة العلامة التجارية والاتصال عبدالرحمن محمد الشهراني.

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